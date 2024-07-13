'Çöl Ovası'nda hasat başladı: Hedef 120 bin ton
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 30 bin dekar alanda ekimi yapılan marabel cinsi patateste hasat başladı.
Dinar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada Dinar genelinde özellikle Çöl Ovası diye adlandırılan bölgede ekimi yapılan marabel cinsi patatesin hasadının sorunsuz bir şekilde başladığı kaydedildi. 30 bin dekar alanda ekimi yapılan patateste bu yıl rekoltenin ise 120 bin ton olarak hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca patatesin piyasadan yoğun talep gördüğü de kaydedildi.
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