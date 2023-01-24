Çöp diye atılıyordu, saç dökülmesini durdurduğu öğrenildi...

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 23:32

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 23:51

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sorundur. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar devam edebilmektedir.

Saç dökülmesini durdurmak için mutlaka sağlıklı beslenmek ve saç sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir.

Bazen en kaliteli krem ve şampuanlar bile dökülmeyi durduramaz.

CEVİZ KABUĞU MUCİZESİYLE TANIŞIN

Ceviz kabuğunun saç sağlığı üzerinde birden çok faydası olduğu tespit edildi. Ceviz kabuğu sadece saç sağlığına iyi gelmiyor. Başka faydaları da bulunuyor.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Hücre yenilenmesini sağladığı için cilt yenilenmesini sağlar.

* Saçlara iyi gelir, kepek önleyici etkisi vardır.

* Kanserden korur.

* Sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gidermeye yardımcı olur.

* Ceviz kabuğu şeker hastaları için faydalıdır.

* Sivilce problemleri ve cilt lekelerine karşı faydalıdır.

* Kozmetik alanda pek çok faydası vardır.

SAÇ SAĞLIĞI İÇİN FAYDALARI;

Saçtaki kepek sorununu önler, saç dibi kuruluğuna iyi gelir. Saçta oluşan egzamayı ortadan kaldırır. Saçların beyazlamasını durdurur. Saça parlaklık katar. Ceviz kabuğu aynı zamanda da saç dökülmesini durdurur.

Peki ceviz kabuğu saça nasıl uygulanır?

Suyu bir tencereye alın ve içine ceviz kabuklarını koyun. Suyun içme suyu olmasına dikkat edin. 1 tatlı kaşığı elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Kullanacağınız ceviz ve su miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kaynadıktan sonra ateşten alın ve suyun soğumasını bekleyin. Elde ettiğiniz bu su ile günde 2 kez saçlarınızı yıkayın. Kısa bir süre sonra ceviz kabuğu suyunun saçınıza olan olumlu anlamdaki etkilerini görebileceksiniz.