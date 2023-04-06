Çöpe atmayın. Kaynatılıp içilirse mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 00:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 00:00

Dünya üzerinde en çok tüketilen üçüncü meyve olan muz, faydalarıyla ona olan düşkünlüğümüzü en az ikiye katlayacak. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde lezzetinin yanı sıra besleyici bir tropikal bir meyvedir muz. Muzun faydalarını bir çok kişi biliyor. Ancak muzun kabukları da çok faydalı çıktı.

Çöp diye attığımız muz kabukları resmen mucizeymiş.

CNN Türk'te yer alan bir içerikte; Muz kabuklarının pek bilinmeyen faydası ve hazırlanışıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Uykusuzluk Çekenler için geceleri çok rahatsız edici olabilir ve bütün gününüzü, çalışmanızı olumsuz etkiler; maalesef bu pek çok kişiyi etkileyen ortak bir problem. Daha iyi bir gece uykusu için sıcak süt, koyun sayma, gibi yöntemlerden daha iyi ve çok daha etkili bir çözüm sizlere sunacağız.

Vücudumuzu mutlu eden vitamin, lif, mineral ve doğal şekerlerle dolu muz’un faydalarını hepimiz biliyoruz.Bu faydalı besinlerden biri magnezyumdur. Orta büyüklükte bir muz yaklaşık 32 mg magnezyum içerir ayrıca muzun kabuğu da magnezyum içerir. Magnezyum, kaslarımızı gevşetmeye yardımcı olurken, muz kabuğundaki B6 vitamini de uyku döngümüzü düzenlemeye yardımcı oluyor. Basit bir tarifle, bu değerli besinlerden faydalanabilir ve daha iyi bir gece uykusunun tadını çıkarabilirsiniz.

1 adet organik muz kabuğu (uçları k*-esilmiş)

1 küçük su kabı (normal büyüklükte bir bardak için yeterli)

Bir tutam tarçın

Uygulanışı

1. Soyulmuş, uçları kesilmiş muz kabuğunu, suya koyun ve kaynatın.

2. Üzerini kapatın, altını kısın ve pişirin.

3. Yaklaşık 10 dakika kaynatın. Sonra ocaktan alın ve suyunu bir bardağa süzün.

4. Tarçın serpin (kullanıyorsanız) ve gerekirse çayınızı bal ile tatlandırın ve tadını çıkarın!

Çoğumuzun mutfağımızda sahip olduğu birkaç malzemeyi gerektiriyor ve hazırlanması sadece birkaç dakika sürüyor, uyku h*aplarının aksine, ertesi gün kendinizi mutsuz hissetmiyorsunuz.

Maksimum etkiyi elde etmek için yatmadan yaklaşık bir saat önce çayın içilmesi gerekiyor. Ve bunu 1 kere denediğinizde bir sonraki gün iyi bir gece uykusu için sabırsızlanıyorsunuz.

Bu harika tarifi tanıdığınız herkesle paylaşın ve daha fazla insanın çarşaflar arasında rahat bir gecenin keyfini çıkarmasına yardımcı olun.