Çöpe attığınız için pişman olabilirsiniz! İşte elma kabuğunun faydaları...

Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:21

Güncelleme: 21.02.2024 - 10:21

Elma kabuğunu yemeyenler, sağlık açısından önemli bir fırsatı kaçırıyor olabilirler. Çünkü elma kabuğu, diğer meyvelerde olduğu gibi besleyici niteliklerin büyük bir kısmını içinde barındırır. Elma, vitamin, mineral ve lif açısından oldukça zengin bir besindir ve dünya genelindeki uzmanlar, özellikle kandaki kolesterol seviyelerini düşürmek isteyenler için elma kabuğu tüketimini önermektedir. Peki elma kabuğunun faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar...

ELMA KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

1. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir:

Elma, kalp ve damar sağlığını güçlendirmede önemli bir rol oynayan doğal bir müttefiktir. Özellikle elma kabuğu, yüksek kolesterolü kontrol etmede kritik bir rol oynayan büyük miktarda flavonoid ve pektin gibi lifler içerir. Bu bileşenler, sağlıklı kolesterol seviyelerini korumaya ve kalp-damar hastalıklarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, elma kabuğunda önemli miktarda bulunan bir diğer bileşen olan quercetin, kalp sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Quercetin, antioksidan özelliklere sahiptir ve iltihaplanmayı azaltarak dolaşımı iyileştirir, bu da kalp fonksiyonunu destekler.

2. Göbek çevresindeki yağlanmaya ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur:

Elmanın kabuğu, birkaç nedenden dolayı göbek çevresini ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Antiinflamatuar etkisi, vücudun dokularındaki bu süreçleri kontrol etmeye yardımcı olur. Sindirim süreçlerini ve atık maddelerin ortadan kaldırılmasını destekler. İçeriğindeki ursolik asit sayesinde yağ birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Yüksek lif içeriği göz önüne alındığında, iştah kesici olarak çalışır. Bu, öğün aralarında yemek yeme krizleri nedeniyle uygun kilosuna ulaşamayan kişiler için idealdir.

3. Erken yaşlanmayı önler:

Quercetin, epikateşin ve prosiyanidinler gibi antioksidanların katkısı sayesinde elma kabuğu, genellikle serbest radikallerin etkisinin neden olduğu cildin erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur.

4. Sindirimi iyileştirir:

Sindirim ve mide sağlığının düzenlenmesi, elma kabuğu tüketiminin en iyi yanlarından biridir. Elma kabuğundaki pektin, sindirim fonksiyonunu destekler. Bu sayede elma kabuğu yemek gastrit ile mücadeleye yardımcı olurken aynı zamanda karın ağrısı, gaz, ishal ve şişkinliği önlemeye de yardımcı olur.

5. Kas kütlesi kazanmaya yardımcı olur:

Kas kütlesi kazanmak için vücudun ihtiyaç duyduğu protein ve diğer önemli besin maddelerinin yeterli miktarda alınması gerekir. Elma kabuğu vücuda sadece lif ve protein sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kas kaybını azaltan ve kas büyümesini destekleyen ursolik asidin faydalarını da sunar.

6. Metabolizmayı hızlandırır:

Elma çayı, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan doğal bileşikler içerir. Bu, kilo verme çabalarını destekler ve enerji seviyelerini artırabilir.

7. Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Elma çayı, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini açısından zengindir. Bu, hastalıklara karşı direnci artırabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

8. Kolesterolü dengeleyebilir:

Elma çayı, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. İçerdiği bileşenler, kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırabilir, böylece kalp sağlığını korur.

ELMA KABUĞU NASIL TÜKETİLİR?

Elma kabuğunu tüketmek için birkaç farklı yöntem vardır:

1. Taze elma kabuğu:

Yenilebilir ve sindirilebilir bir kabuk olan organik elma kabuklarını doğrudan yiyebilirsiniz. Elmayı iyice yıkayın ve doğal olarak kabuğunu tüketin. Bu şekilde, elmanın tüm lif ve besin öğelerinden yararlanabilirsiniz.

2. Kurutulmuş elma kabuğu:

Elma kabuklarını kurutarak çıtır çıtır bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Kabukları dilimleyin ve fırında veya güneşte kurutun. Kuruduktan sonra doğal bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz veya çay yapımında kullanabilirsiniz.

3. Elma kabuğu çayı:

Elma kabuklarını kaynatarak çay yapabilirsiniz. Birkaç dilim elma kabuğunu kaynar suya ekleyin ve 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Ardından süzüp sıcak veya soğuk olarak içebilirsiniz.

4. Elma kabuğu püresi veya sosu:

Elma kabuklarını pişirerek püre veya sos yapabilirsiniz. Kabukları doğrayın ve pişirme işleminden sonra blender veya gıda işlemcisiyle püre haline getirin. Daha sonra yemeklerinize veya tatlılarınıza ekleyebilirsiniz.

5. Elma kabuğu sirkesi:

Elma kabuklarını sirke yapmak için bir fermentasyon sürecinden geçirebilirsiniz. Bu yöntemle elde edilen elma kabuğu sirkesi sağlık için faydalı olabilir ve yemeklerde kullanılabilir veya içilebilir.

Elma kabuğunu tüketirken, mümkünse organik elma tercih etmek önemlidir. Ayrıca, kabukları iyice yıkayarak temizlemek ve kimyasal kalıntıları ortadan kaldırmak da önemlidir.