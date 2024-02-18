Mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz! İşte gül çayının faydaları...

Yayınlanma: 18.02.2024 - 19:01

Güncelleme: 18.02.2024 - 19:01

Gül yüzyıllardır süregelen birçok hastalığa deva olduğu gibi birçok yemek ve içecekte kullanılan ender türden bir bitkidir. Osmanlı döneminde de önemli yere sahip olan gül hoş kokusu ve ferahlatıcı özelliği ile insanların ruhunu okşamaktadır. Ayrıca gül çayı da yumuşak içimi ve hoş tadıyla birçok hastalığa çare olmaktadır. Peki bu eşşiz çay nedir, ne işe yarar? İşte gül çayının faydaları...

GÜL ÇAYI NEDİR?

Gül çayı, bütün bir gülden veya gül yapraklarından yapılan basit ama bir o kadar da sağlıklı bir çaydır. Gül çayının tarih boyunca sağlık ve zindelik için birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bu popüler bir Orta Doğu çay çeşididir ancak dünya çapında beğenilmektedir.

GÜL ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Çeşitli toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur:

Vücudunuzdaki çeşitli toksinleri atmak için yardımcı ürünlerin desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Gül çayını beslenme programınıza ekleyerek böbrekler ve mesanenin çalışmasını sağlayabilir, toksinlerin atılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Gül çayı sadece temizlemek için değil aynı zamanda enfeksiyonun giderilmesinde de etkin rol oynar.

Sinirleri sakinleştirmeye yardımcı olur:

Gül çayının pek çok faydasından biri sinirleri gevşetici etkisinin bulunmasıdır. Kişinin duygusal olarak iç sakinliğe ulaşmasını sağlayan gül çayını gergin olduğunuz dönemlerde tüketebilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak gül çayı tüketenlerin sinir sistemi bozukluklarında iyileşme olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra gül çayı uykusuzluk, kronik yorgunluk, sinirlilik, depresyon, anksiyete gibi zorlayıcı bozukluklara yakalanma ihtimalini de düşürücü etkiye sahiptir.

Boğaz ağrısını hafifletir:

Birçok farklı nedenden ve hastalıktan dolayı boğaz ağrısı şikayeti yaşayabilirsiniz. Özellikle gribal enfeksiyonlarda görülen boğaz ağrısı için gül çayını tercih edebilirsiniz. Bu çayı ılık bir şekilde tüketmeyi unutmayın.

Regl sancısını dindirir:

Regl günlerinde yaşanan sancıları dindirmenin kolay bir yolu olan gül çayı, bu süreci ağrısız ve sancısız geçirmenizi sağlar. Kan akışını hızlandırarak regl kanamalarını rahatlatır ve sancısız bir dönem sunar. Eğer regl haftasında yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız ve ağrılardan dolayı hareketleriniz kısıtlanıyorsa; gül çayı tüketebilirsiniz.

İltihapları temizler:

Gül çayı iltihapları temizleme konusunda da başarılı sonuçlar vermektedir. Vücudunuzda oluşan iltihapları yok etmenin en doğal yolu gül çayı tüketmektir. Gül çayını düzenli ve ölçülü tükettiğinizde, iltihap oluşumuna engel olabilirsiniz.

Sindirim sistemini düzenler. Sindirimi kolaylaştırmak da gül çayı faydası olarak bilinir. Gül çayı, bağırsaklarda oluşan krampları giderme görevini taşır. İshal ve kabızlık gibi problemleri ortadan kaldıran gül çayı, sindirim sisteminde oluşan rahatsızlıkları iyileştirir.

Yemek sonrası oluşan hazımsızlık sorunu için; gül çayı önerilmektedir.

Uyku bozukluğunu tedavi eder:

Geceleri uykuya dalmakta zorlanıyorsanız; gül çayını uykudan önce tüketebilirsiniz. Sinirleri yatıştıran gül çayı, uyku problemleri için dinlendirici bir etkiye sahiptir. Kesintisiz ve huzurlu uyumak isteyenler, düzenli olarak gül çayı tüketebilir. Gül çayı yararları arasında rahatlatıcı etki de vardır ve bu da uykuya daha kolay dalmaya yardımcı olur.

Cildi temizleyerek canlandırır:

Pek çok kozmetik ürününde kullanılan gül, çay halinde tüketildiğinde cilt dostu olmaktadır. Gül çayını içerek veya soğuduktan sonra cildinize sürerek cildin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Vitaminler ve antioksidan maddeler bakımından zengin olan gül çayı, hücre yenilenmesine destek olarak cildin parlak ve canlı görünmesini sağlar.

GÜL ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Gül çayı diğer çay türleri gibi sudan yapıldığı için insanın su ihtiyacının belirli oranda alınmasını sağlar. Su metabolizmayı güçlendirerek kilo verdirmeye yardımcı olur. Antioksidan açısından güçlü olduğu için vücuttaki serbest radikalleri temizler ve kilo aldıracak stres, depresyon gibi sıkıntılardan uzak tutar. Polifenoller bakımından zengin olan gül çayı diyet listelerinde hep yerini almıştır.

GÜL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2-3 adet kuru gül tomurcuğu

1 fincan sıcak su

Hazırlanışı:

Gül çayını hazırlamak için kuru gül tomurcuğunu kullanabilirsiniz. 1 fincan sıcak suyun içine kuru gülleri atın ve birkaç dakika demlenmesini sağlayın. Sıcak suyun içinde kuru güller açılacak ve özünü bırakacaktır. Demlenen gül çayını süzerek tüketebilirsiniz. Her içimde taze olarak hazırlamaya özen gösteriniz. Gün içinde 2 fincandan fazla tüketmemeniz önerilir.

Kuru gül çayı hazırlanabildiği gibi taze yaprakları da tercih edenler de bulunmaktadır.