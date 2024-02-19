Her derde deva: İşte Keçiboynuzunun 6 mucizevi faydası...

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:53

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:53

Keçiboynuzu, genellikle Eylül ile Kasım ayları arasında yetişen, Akdeniz bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde yaygın olarak bulunan bir bitki türüdür. Bu bitkinin kabukları ve tohumları, genellikle tahıllarda, kakao bazlı ürünlerde ve unlu mamullerde kullanılabilir. Aynı zamanda “harnup” olarak da bilinen keçiboynuzu, ağacın yenilebilir tohumlarından elde edilen ve çay, pekmez gibi çeşitli formlarda tüketilebilen bir bitki kaynağıdır. Peki bu her derde deva olan meyvenin yararları nelerdir? İşte Keçiboynuzunun 6 mucizevi faydası...

KEÇİBOYNUZU NEDİR?

Halk arasında harnup adıyla da bilinen keçiboynuzu, adını aldığı ağacın yenilebilir tohumlarından elde edilen ve çay, pekmez gibi formlarda tüketilebilen bir bitkidir. Ağacın kabuklarının hasat edildikten sonra kurutulup, un haline getirilerek farklı alanlarda besinlere eklenebilmektedir. Besin değerleri açısından yüksek olan keçiboynuzunun sağlığa birçok faydası bulunur. Kalorisinin az olması ve doğal şeker içermesinden dolayı kilo vermek isteyenler için ideal bir kaynak olarak görülür. Keçiboynuzu toz halinde unlu mamullerde ya da pekmez olarak günlük beslenme rutininize eklenebilir. Özellikle keçiboynuzu pekmezi, kış hastalıklarına karşı vücudu korumaktadır.

KEÇİ BOYNUZU NASIL TÜKETİLİR?

Keçiboynuzu çeşitli formlarda kullanılabilir ve farklı şekillerde tüketilebilir. Keçiboynuzunun kullanımıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır:

Yumuşatılarak tüketme:

Keçiboynuzu genellikle ılık suda yumuşatılarak tüketilebilir. Bunun için bir miktar keçiboynuzu ılık suda bekletilir ve yumuşadıktan sonra tüketilebilir.

Pekmez ve un halinde kullanım:

Keçiboynuzu, pekmez veya un halinde de bulunabilir. Pekmez olarak tüketilmesinin yanı sıra un haline getirilerek çeşitli tariflerde kullanılabilir. Un formu, besin değerlerini zenginleştirmek veya tariflere katkı sağlamak için kullanılabilir.

Kahve ve çay:

Keçiboynuzu bazen kahve veya çay şeklinde sunulur. Bu içeceklerde kullanılarak farklı bir tat ve aroma elde edilebilir.

Kürlerde kullanım:

Bazı sağlık uygulamalarında keçiboynuzu kürleri önerilebilir. Bu kürler, genellikle belirli sağlık koşullarına karşı destekleyici olarak kullanılabilir.

Tatlılarda ve atıştırmalıklarda:

Keçiboynuzu, tatlılarda sıklıkla kullanılan bir bileşendir. Kış aylarında meyve olarak tüketilebilir veya tatlı tariflerine lezzet katar.

KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Keçiboynuzu, birçok vitamin, mineral ve besin öğesi bakımından zengin bir kaynak olarak bilinir. İçeriğindeki potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi elementlerle önemli bir besindir. Keçiboynuzunun sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:

1. Astım ve bronşite iyi gelir:

Keçiboynuzu, vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğu için astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelebilir. İçerdiği fitokimyasallar sayesinde bu tür hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir.

2. Zengin kalsiyum deposudur:

Yüksek posa içeriği ile birlikte kalsiyum açısından zengin olan keçiboynuzu, kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle kemik erimesi riskini azaltmada ve çocukların kemik gelişimine katkı sağlamada faydalı olabilir.

3. Sindirim sistemi düzenler:

Yüksek lif içeriği nedeniyle keçiboynuzu, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir. İshal veya kabızlık gibi sindirim problemlerine karşı kullanılarak sindirimi düzenleyebilir ve diyet yapanların kilo kontrolüne destek olabilir.

4. Cinsel gücü artırır:

Enerji verici özelliği ve iddia edilen afrodizyak etkisiyle keçiboynuzu, cinsel gücü artırıcı olarak kullanılabilir.

5. Kalp ve damar sağlığına fayda sağlar:

Antioksidan içeriği sayesinde keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına olumlu etki edebilir. Damar tıkanıklıklarını azaltabilir, kan dolaşımını düzenleyerek kalp sağlığını destekleyebilir.

6.Kan şekerini dengeler:

Düşük şeker oranıyla kan şekerini dengelemede etkili olabilir. Bu nedenle kilo vermek isteyenler veya diyabet hastaları için uygun bir seçenek olabilir.