Çorlu'da mahsur kalan şarkıcı Inna, kara yoluyla ülkesine döndü

26 Ocak 2022 Çarşamba, 12:48

Şarkıcı Inna, yeni şarkısının promosyon çalışmaları için İstanbul’a gelmek için önceki gün ülkesinden uçakla yola çıktı. Inna’nın uçağı kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı’na inemeyince Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı’na yönlendirildi. Şarkıcı Inna, ilçedeki bir otelde konakladı.

İstanbul programını iptal eden Inna, karayoluyla ülkesine döndü.

EDİRNE'DE PCR TESTİ YAPTIRDI

Bulgaristan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girenlerden PCR testi istediği için Inna da saat 02.00 sıralarında Edirne'de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı. Şarkıcı, test sırasında hastane çalışanlarından ilgi gördü. Sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektiren Inna, hastanede yaklaşık 2 saat bekledikten sonra negatif çıkan test sonucunu alarak karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.