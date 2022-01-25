Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Çorlu'da mahsur kaldı
Yeni şarkısı 'Up'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, o anları Instagram hesabından paylaştı.
Son yılların en yoğun kar yağışı neredeyse tüm Türkiye’yi esir alırken; yeni şarkısı "Up"'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı Çorlu'ya inmek zorunda kaldı.
Yolların kapanması nedeniyle Çorlu'da kalan ünlü şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı. İstanbul'da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna'nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI
Hava şartları nedeniyle Çorlu’ya inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.
Ayrıca Inna'nın sosyal medyada ‘Çorlu’ yerine ‘Çorum yazması’ dikkatlerden kaçmadı.
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