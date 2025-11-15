Çorum'da 'güz ekimi' başladı: Hasat 2026'da

Çorum'da kurak geçen sezonda hasat çalışmalarını tamamlayan çiftçiler, gelecek yıl için ekim sezonuna başladı. Güzlük hububat, soğan ve patatesleri toprakla buluşturan çiftçiler kış mevsimi öncesinde yoğun mesai harcıyor. Kar sularıyla beslenen tohumlardan daha yüksek verim aldıklarını ifade eden çiftçiler, geçen sezon yaşanan kuraklıktan sonra gelecek yıl iyi verim almayı beklediklerini ifade eti.

"ÇİFTÇİ İÇİN HER ZAMAN UMUT TOPRAKTADIR"

Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Bozboğa köyünde çiftçilik yapan Eren Kara, "Sertifikalı arpa ekimi gerçekleştiriyoruz. Pancar Kooperatifi ile anlaşmalı olarak, elde ettiğimiz ürünü tohum bazında satışa sunacağız. Aşağı kesimlerde ise sertifikalı buğday ekimi yapacağız. Yaklaşık 500 dönüm arazi ekiyoruz. Bunun yaklaşık 100 dönümünü buğday, 60 dönümünü arpa, 200 dönümünü soğan, 150 dönümünü ise patates oluşturuyor. İki yıldır kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu nedenle verimlerde düşüş yaşandı, elbette sıkıntılar var. Ancak çiftçi için her zaman umut topraktadır, üretmeye devam ediyoruz" dedi.

İyi bir sezon geçirmek istediklerini kaydeden Kara, "Genelde anlaşmalı tohum ekimi yapıyoruz. Anlaşmalı buğday veya arpa tohumlarını hasat sonrası aldığımız bayilere teslim ediyoruz. Buraya ekimini yaptığımız arpayı ise Pancar Kooperatifine tohum olarak vereceğiz. Anlaşmalı olmayan buğday ve arpayı ise pazarda, borsa üzerinden satıyoruz. Patatesi ağırlıklı olarak Ankara bölgesine, soğanı ise İstanbul'a gönderiyoruz. Zaman zaman marketlere de soğan ve patates satışı yapıyoruz. İnşallah bu yıl tüm çiftçiler için güzel geçer, dolusuz, kuraksız ve bol yağışlı bir sezon olmasını temenni ederek umutlarımız 2026'ya kaldı" diye konuştu.