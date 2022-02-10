Covid-19 geçirenler dikkat! Risk 3 kat daha fazla
Yeni bir bilimsel araştırma, koronavirüse yakalananların hastalığı ne yoğunlukta geçirmiş olursa olsun, kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığını ortaya çıkardı.
Geniş çaplı bir araştırma, Covid-19’u atlattıktan uzun süre sonra hastaların yeni kalp sorunları yaşaması riskinin yüksek olduğunu gösterdi.
ABD hükümetinin araştırmasında, aşılar henüz uygulanmaya başlamadan önceki dönemde Covid-19 geçiren 153 bin 760 hastanın verileri, virüse yakalanmamış 5,6 milyon kişi ve verileri pandemi öncesi toplanan diğer 5,9 milyon kişiyle kıyaslandı. Yeni gelişen kalp rahatsızlıkları oranlarına bakıldı.
Covid-19’u atlatmalarının üzerinden ortalama bir yıl geçtikten sonra bu kişilerde kalp krizi riskinin yüzde 63, düzensiz kalp ritmi sorunu yaşama riskinin yüzde 69, inme riskinin yüzde 52, kalp yetmezliği riskinin yüzde 72 daha fazla olduğu görüldü.
RİSK 3 KAT DAHA FAZLA
Ayrıca diğer iki gruba kıyasla Covid-19 atlatanlarda, akciğerlerinde ölümcül olma potansiyeline sahip pıhtılaşma riskinin neredeyse üç kat fazla olduğu hesaplandı.
Diken'in aktarığına göre, Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, eski Covid-19 hastalarındaki risk artışının, yaşlı veya genç, kadın veya erkek, diyabet ve böbrek hastası veya değil, sigara içen veya içmeyen fark etmeksizin görüldüğü belirtildi.
Araştırmanın başyazarı Washington Üniversitesi’nden Ziyad Al-Aly, Covid-19’u hafif atlatıp hastaneye kaldırılmasına gerek olmayan hastalarda dahi risklerin yüksek olduğunu belirterek, “Covid-19 geçirenler sağlığına dikkat etmeli ve göğüste ağrı veya baskı, çarpıntı ve bacak şişmesi gibi semptomlar yaşamaları halinde doktora başvurmalı” dedi.
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