Covid-19 gençlerde de kalp sorunlarına yol açıyor

18 Nisan 2022 Pazartesi, 00:00

Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar, koronavirüs hastalarının anormal kalp ritimleri, kalp kası iltihabı, kan pıhtıları ve kalp krizleri dahil olmak üzere bir dizi kardiyovasküler rahatsızlıktan muzdarip olma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 150 binden fazla Amerikan ordusu gazisini gözlemleyen çalışma, Covid-19 hastalarının kalp yetmezliğine yakalanma olasılığının yüzde 72 daha fazla olduğunu gösterdi. Ayrıca felç geçirme olasılıkları da yüzde 52 daha fazlaydı.

Endişe yaratan bir başka veri de, koronavirüsün, 65 yaşın altında olup da obezite veya diyabet gibi başka kalp hastalığı risk faktörleri olmayan kişiler için bile riski artırdığının ortaya çıkması oldu.

“ARALARINDA KESİNLİKLE BAĞLANTI VAR”

Araştırmada yer alan epidemiyolog Dr. Ziyad Al-Aly, pandeminin başlangıcında Covid-19 ile kalp sorunları arasında bir bağlantı olduğundan şüphelenmeye başladığını söyledi: “O zamanlar hiçbirimiz uzun süreli Covid-19 etkileri hakkında bir şey bilmiyorduk. Birkaç hafta içinde, tam olarak iyileşmeyen ve kalp sorunları da dahil olmak üzere kalıcı sorunları olan hastaları duymaya başladık” dedi.

The Mail on Sunday’e konuşan İngiltere’deki kalp uzmanları, Birleşik Krallık hastanelerinin de benzer bir model gördüğünü söylüyor.

Manchester Kalp Merkezi’nde danışman kardiyolog Dr. Fozia Ahmed, “Covid-19’u kötü atlatan kişilerin sonraki aylarda tehlikeli kalp sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı” diyor.

Ahmed, “Ancak pandeminin başlangıcından bu yana, kalp sorunları yaşayan ve yalnızca hafif vakaları olan genç hastaların akını da gördük. Bunlar, kalp sorunları yaşamasını beklemeyeceğiniz insanlar. Neyse ki, insanların çoğunluğu aşılandığı için bu hastalardan daha azını görüyoruz, ancak bunun gösterdiği şey, Covid-19 ile kalp sorunları arasında açık bir ilişki olduğu” diye ekledi.

Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre, şu anda ilk Covid-19 enfeksiyonundan sonra bir yıl veya daha uzun süredir devam eden semptomlardan muzdarip yaklaşık 700.000 İngiliz var. Birçok kardiyolog da, Covid-19 hastalarının teşhis edilmemiş kalp rahatsızlıklarından muzdarip olabileceğine uzun süredir inanıyor.