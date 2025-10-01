Covid'in yeni varyantları Nimbus ve Stratus hakkında neler biliniyor?

Yetkililere göre, bazıları tarafından Stratus olarak adlandırılan XFG ve Nimbus olarak bilinen NB.1.8.1 şu anda en çok yayılan varyantlar.

Uzmanlar, bunların önceki Covid-19 varyantlarına kıyasla daha büyük bir tehdit oluşturmadığını veya insanların kendilerini daha hasta hissetmelerine neden olmadığını söylüyor.

Ancak virüsün son zamanlarda geçirdiği genetik değişiklikler enfeksiyon olasılığını artırabilir.

BOĞAZDA KESKİN, ŞİDDETLİ AĞRI

Virüslerin zamanla insanlar arasında yayıldıkça evrimleşmesi olağan. Değişiklikler önemli ölçüde farklılaştığında, yeni virüs türleri varyant olarak adlandırılıyor.

Son vakalarda ses kısıklığı veya keskin boğaz ağrısı gibi belirtiler bildiriliyor.

Covid-19, baş ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı veya akıntısı ve yorgunluk gibi çok çeşitli semptomlara neden olabilir ve bu da soğuk algınlığı veya gripten ayırt edilmesini zorlaştırıyor.

Eğer Covid olduğunuzu düşünüyorsanız, savunmasız kişilerle temastan kaçınmalı ve mümkünse evde kalmalısınız.

Belirtileriniz varsa ve evden çıkmanız gerekiyorsa, yüz maskesi takmanız öneriliyor.

Ellerinizi düzenli olarak yıkamak ve mendilleri çöp kutularına atıp kullanmak, bu ve diğer solunum yolu hastalıklarının yayılmasını azaltabilir.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS, boğaz ağrısı için bol sıvı tüketmenin ve bir çay kaşığı balın faydalı olabileceğini söylüyor.

Kraliyet Aile Hekimleri Koleji'ne göre, İngiltere genelinde Covid oranları özellikle çok küçük yaştakiler ve yaşlılar arasında artış gösteriyor.

Covid bağlantılı hastane yatışları da artıyor.

COVİD TESTİ VEYA AŞISI HÂLÂ İŞE YARIYOR MU?

Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), aşılanmanın yeni varyantlara karşı bile iyi bir koruma sağlayabileceğini söylüyor.

UKHSA, "Virüslerin mutasyona uğraması ve değişmesi normaldir ve bu varyantlar hakkında daha fazla veri elde edildikçe, bunların bağışıklık sistemimizle nasıl etkileşime girdiğini ve korumamızı nasıl optimize edebileceğimizi daha iyi anlayacağız. Ayrıca en savunmasız kişileri güvende tutmak ve hayatlarımızı mümkün olduğunca normal bir şekilde yaşamak için alabileceğimiz önlemleri de öğreneceğiz"

"Önemli olan, aşı olma hakkı olanların zamanında aşılarını yaptırabilmeleridir" diyor.

UKHSA'da Danışman Epidemiyolog olan Dr. Alex Allen ise, "Şu ana kadar elde edilen bilgilere dayanarak, varyantların daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya şu anda kullanılan aşıların bunlara karşı daha az etkili olacağına dair bir kanıt yok" diyor.

Ancak, çok yakın zamanda geçirmiş veya aşılanmış olsanız bile tekrar Covid'e yakalanmanızın mümkün olduğunu unutmayın.

Yeniden enfeksiyonlar genellikle hafiftir, ancak kendinizi iyi hissetmeyebilir ve virüsü başkalarına bulaştırabilirsiniz.

Covid testleri artık yaygın olarak ücretsiz olarak bulunmuyor, ancak eczanelerde hâlâ satılıyor.