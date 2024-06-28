Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'dan 'Röportaj Adam' paylaşımı
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'dan, oyuncu Mahsun Karaca'nın Ronaldo'nun babasına benzemesiyle ilgili paylaşım yaptı.
'Röportaj Adam' ismiyle bilinen Mahsun Karaca, geçtiğimiz günlerde EURO 2024 müsabakalarında Almanya'da karşı karşıya gelen milli takımın, Portekiz ile oynayacağı maçı izlemeye gitmişti.
Ünlü oyuncunun maçı tribünde izlerken çekilen bazı fotoğrafları, sosyal medyada hızla yayılıp Portekiz milli takımının dünyaca ünlü forveti Cristiano Ronaldo'nun babasına benzetilmişti.
39 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun annesi Dolores Aveiro, kendi sosyal medya hesabından Karaca ve rahmetli eşi José Dinis Aveiro'nun fotoğraflarını paylaşıp, "Çok benzer" notunu düşüp takipçileriyle paylaştı.
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