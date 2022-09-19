Röportaj Adam kimdir? Röportaj Adam'ın gerçek adı ne?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:15

Çok Güzel Hareketler 2, besinci sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Program, nu sezon kadorusuna yeni isimler kattı. Bu isimlerden biri de Röportaj Adam oldu. Peki, Röportaj Adam kimdir? Röportaj Adam'ın gerçek ismi ne?

RÖPORTAJ ADAM KİMDİR?

Röportaj Adam ismiyle tanınan Mahsun Karaca 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi'nden mezun olan Karaca Adana'da çektiği videolar ile tanındı. Ülke gündemine dair çektiği eleştirel ve eğlenceli videolar ile tanınan Karaca'ya videolarında Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman eşilk ediyor.

RÖPORTAJ ADAM EVLİ Mİ?

Mahsun Karaca, 2018 yılından beri Tuğçe Manga ile evli.

