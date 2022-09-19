Röportaj Adam kimdir? Röportaj Adam'ın gerçek adı ne?
Röportaj Adam, Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu. Röportaj Adam kimdir? Röportaj Adam'ın gerçek adı ne?
Çok Güzel Hareketler 2, besinci sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Program, nu sezon kadorusuna yeni isimler kattı. Bu isimlerden biri de Röportaj Adam oldu. Peki, Röportaj Adam kimdir? Röportaj Adam'ın gerçek ismi ne?
RÖPORTAJ ADAM KİMDİR?
Röportaj Adam ismiyle tanınan Mahsun Karaca 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi'nden mezun olan Karaca Adana'da çektiği videolar ile tanındı. Ülke gündemine dair çektiği eleştirel ve eğlenceli videolar ile tanınan Karaca'ya videolarında Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman eşilk ediyor.
RÖPORTAJ ADAM EVLİ Mİ?
Mahsun Karaca, 2018 yılından beri Tuğçe Manga ile evli.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Afişler teker teker toplatılıyor
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- Valerien Ismael hedef gösteriliyor!
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- Kraliyet Ailesi'nde 'Prens Harry' depremi