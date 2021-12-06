Cübbeli'nin o sözlerine bir yorum da Murat Dalkılıç'tan: 'Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni'
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sanatçılarla ilgili yaptığı yorum gündemdeki yerini koruyor. Ünlü'nün sözlerini beste haline getiren Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi, çektikleri eğlenceli video ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Son olarak Ünlü'nün sözlerine bir yorum da Murat Dalkılıç'tan geldi.
Ahmet Mahmut Ünlü’nün (Cübbeli Ahmet Hoca) bir konuşmasında geçen "Şarkıcı çıkıyor, ‘1.400 tane eserim var’ diyor. Çalakalem yazmış bir şeyler, manyak manyak manyak şeyler. Ne kadar salak manyak aptal varsa müşteriler. Milyonlar satıyormuş. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler" sözleri, sosyal medyanın gündeminde olmayı sürdürüyor.
Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, bu sözlerden yola çıkarak konuşmayı ti'ye alan bir video klip hazırlamış, klip kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım almıştı.
Ekip elindeki enstrümanlarla viral olan uyarlamayı seslendirirken Bilginer de şarkıya eşlik etmişti.
BİR YORUM DA MURAT DALKILIÇ'TAN
Son olarak, Ünlü'nün sözlerine bir yorum da şarkıcı Murat Dalkılıç'tan geldi. Gitarıyla objektifin karşısına geçen ünlü şarkıcı, Ünlü'nün sözlerinden yola çıkarak hazırladığı besteyi sosyal medya hesabından paylaştı.
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