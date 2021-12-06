Cübbeli'nin o sözlerine bir yorum da Murat Dalkılıç'tan: 'Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni'

06 Aralık 2021 Pazartesi, 10:50

Ahmet Mahmut Ünlü’nün (Cübbeli Ahmet Hoca) bir konuşmasında geçen "Şarkıcı çıkıyor, ‘1.400 tane eserim var’ diyor. Çalakalem yazmış bir şeyler, manyak manyak manyak şeyler. Ne kadar salak manyak aptal varsa müşteriler. Milyonlar satıyormuş. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler" sözleri, sosyal medyanın gündeminde olmayı sürdürüyor.

Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, bu sözlerden yola çıkarak konuşmayı ti'ye alan bir video klip hazırlamış, klip kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım almıştı.

Ekip elindeki enstrümanlarla viral olan uyarlamayı seslendirirken Bilginer de şarkıya eşlik etmişti.

BİR YORUM DA MURAT DALKILIÇ'TAN

Son olarak, Ünlü'nün sözlerine bir yorum da şarkıcı Murat Dalkılıç'tan geldi. Gitarıyla objektifin karşısına geçen ünlü şarkıcı, Ünlü'nün sözlerinden yola çıkarak hazırladığı besteyi sosyal medya hesabından paylaştı.