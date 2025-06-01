Çukur ekibinden yeni dizi... Yayın tarihi belli oldu!

Çukur ekibinde de yer alan yönetmen Sinan Öztürk, yapımcı Yamaç Okur ve oyuncu Ercan Kesal ile Erkan Kolçak Köstendil "Veliaht" dizisi ile yeniden buluştu. Dizi Eylül'de ekranlardaki yerini alacak.

Show TV'de ekranlarının yeni dizisi Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimleri buluşturacak.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU...

Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın halefi Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



