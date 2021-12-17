Cumhuriyet'i sosyal medyadan da takip edin!

Gazeteniz Cumhuriyet, sosyal medya platformlarında da sizlerle. İşte Cumhuriyet'in resmi sosyal medya hesapları...

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 15:48
Cumhuriyet'i sosyal medyadan da takip edin!
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Cumhuriyet gazetesinin resmi sosyal medya hesapları şu şekilde:


Cumhuriyet Gazetesi / Twitter: @cumhuriyetgzt

Cumhuriyet Yaşam / Twitter: @CumhuriyetYasam

Cumhuriyet TV / Twitter: @TvCumhuriyet

Cumhuriyet Kitap Eki / Twitter: @CumKitap

Cumhuriyet Kitapları / Twitter: @KitapKulubu

Cumhuriyet Spor / Twitter: @SporCumhuriyet

Cumhuriyet Ege / Twitter: @EgeCumhuriyet

Cumhuriyet Gazetesi / Instagram: @cumhuriyetgzt

Cumhuriyet Gazetesi / Facebook: @cumhuriyetgzt

Cumhuriyet Yaşam / Facebook: @cumhuriyetgaz

Cumhuriyet Gazetesi / Telegram: https://t.me/cumhuriyetgazetesi

Cumhuriyet Gazetesi / TikTok: @cumhuriyet_gazetesi

 


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