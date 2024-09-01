Cumhuriyet'in mutlu günü
Gazetemiz editörü Kader Çukay, Ömer Kızıltaş ile hayatını birleştirdi.
Cumhuriyet portal gündem editörlerimizden Kader Çukay, Ömer Kızıltaş ile dünya evine girdi.
Cumhuriyet ailesi olarak bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduk.
Çukay ve Kızıltaş çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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