Cumhuriyet'in mutlu günü

Gazetemiz editörü Kader Çukay, Ömer Kızıltaş ile hayatını birleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 15:42
Cumhuriyet'in mutlu günü
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Cumhuriyet portal gündem editörlerimizden Kader Çukay, Ömer Kızıltaş ile dünya evine girdi.

Cumhuriyet ailesi olarak bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduk.

Çukay ve Kızıltaş çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.


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