Cumhuriyet’in mutlu günü

Gazetemiz editörü Nilay Tuğçe Bostancı, Burak Demirbaş ile hayatını birleştirdi.

Cumhuriyet’in mutlu günü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 16:50

Cumhuriyet portal gündem editörlerimizden Nilay Tuğçe Bostancı, Burak Demirbaş ile dünya evine girdi.

Cumhuriyet ailesi olarak bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduk.

Bostancı ve Demirbaş çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.


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