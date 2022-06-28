Cüneyt Arkın'ın cenazesi ne zaman? Cüneyt Arkın'ın cenazesi nerede? Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ne?
Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Cüneyt Arkın'ın cenazesi ne zaman? Cüneyt Arkın'ın cenazesi nerde? Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ne?
85 yaşında hayata veda eden Cüneyt Arkın'ın cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Cüneyt Arkın'ın cenazesi ne zaman? Cüneyt Arkın'ın cenazesi nerde? Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ne?
CÜNEYT ARKIN'IN CENAZESİ NEREDE, NE ZAMAN?
Cüneyt Arkın için 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.
Arkın'ın cenazesi, öğlen namazından sonra Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
CÜNEYT ARKIN'IN VASİYETİ NE?
Cüneyt Arkın daha önce katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Arkın, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuşmuştu.
CÜNEYT ARKIN NEDEN ÖLDÜ?
Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."
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