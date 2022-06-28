Bir devir kapandı: Siyasi ve ünlü isimlerden Cüneyt Arkın'a veda paylaşımları...

Acı haber, kısa sürede Türkiye'yi yasa boğdu. Arkın'ın ölümünün duyulmasının ardından; çok sayıda siyasi ve ünlü isim, sosyal medyadan Cüneyt Arkın için paylaşımlarda bulundu.

'Cüneyt Arkın' başlığı kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

İşte siyasi ve ünlü isimlerden 'Cüneyt Arkın'a veda' paylaşımları...