Bir devir kapandı: Siyasi ve ünlü isimlerden Cüneyt Arkın'a veda paylaşımları...

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 09:23
<p>Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi. Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.</p> <p>Arkın, 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8c22m5?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi. Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Arkın, 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

<p><strong>85 YAŞINDAYDI</strong></p> <p>Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.</p> <p>Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.</p>

85 YAŞINDAYDI

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

<p>Acı haber, kısa sürede Türkiye'yi yasa boğdu. Arkın'ın ölümünün duyulmasının ardından; çok sayıda siyasi ve ünlü isim, sosyal medyadan Cüneyt Arkın için paylaşımlarda bulundu.</p> <p><strong>'Cüneyt Arkın'</strong> başlığı kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.</p> <p>İşte siyasi ve ünlü isimlerden <strong>'Cüneyt Arkın'a veda'</strong> paylaşımları...</p>

Acı haber, kısa sürede Türkiye'yi yasa boğdu. Arkın'ın ölümünün duyulmasının ardından; çok sayıda siyasi ve ünlü isim, sosyal medyadan Cüneyt Arkın için paylaşımlarda bulundu.

'Cüneyt Arkın' başlığı kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

İşte siyasi ve ünlü isimlerden 'Cüneyt Arkın'a veda' paylaşımları...

<p><strong>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.</strong></p>

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

<p><strong>Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.</strong></p>

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

<p><strong>Armağan Çağlayan.</strong></p>

Armağan Çağlayan.

<p><strong>Ata Demirer.</strong></p>

Ata Demirer.

<p><strong>CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun.</strong></p>

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun.

<p><strong>Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay.</strong></p>

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay.

<p><strong>CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan.</strong></p>

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan.

<p><strong>Celil Nalçakan.</strong></p>

Celil Nalçakan.

<p><strong>CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç.</strong></p>

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç.

<p><strong>Nejat İşler.</strong></p>

Nejat İşler.

<p><strong>24-25-26-27. dönem CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal.</strong></p>

24-25-26-27. dönem CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal.

<p><strong>CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek.</strong></p>

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek.

<p><strong>Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı.</strong></p>

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı.

<p><strong>RTÜK Üyesi İlhan Taşcı.</strong></p>

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı.

<p><strong>Arda Türkmen.</strong></p>

Arda Türkmen.

<p><strong>Burçin Terzioğlu.</strong></p>

Burçin Terzioğlu.

<p><strong>Psikiyatrist Arif Verimli.</strong></p>

Psikiyatrist Arif Verimli.

<p><strong>CHP PM Üyesi Aylin Nazlıaka.</strong></p>

CHP PM Üyesi Aylin Nazlıaka.

<p><strong>Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.</strong></p>

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

<p><strong>Ünlü piyanist Fazıl Say.</strong></p>

Ünlü piyanist Fazıl Say.

<p><strong>Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu.</strong></p>

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu.

<p><strong>Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.</strong></p>

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.

<p><strong>İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.</strong></p>

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.

<p><strong>Uğur Dündar.</strong></p>

Uğur Dündar.

<p><strong>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.</strong></p>

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

<p><strong>Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.</strong></p>

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

<p><strong>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.</strong></p>

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

<p><strong>Cem Yılmaz.</strong></p>

Cem Yılmaz.

<p><em><strong>Şahan Gökbakar.</strong></em></p>

Şahan Gökbakar.

Cüneyt Arkın sanatçı yeşilçam Sinema

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