Cüneyt Arkın'ın 59 yıllık sanat hayatı: Cüneyt Arkın hangi film ve dizilerde oynadı? Cüneyt Arkın hangi ödülleri kazandı?
Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın 85 yaşında yaşamını yitirdi. Cüneyt Arkın 59 yıllık sanat yaşamını yüzlerce film ve onlarca ödül sığdırdı. Cüneyt Arkın hangi film ve dizilerde oynadı? Cüneyt Arkın hangi ödülleri kazandı?
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.
1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.
Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.
Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.
12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.
Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi.
Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.
CÜNEYT ARKIN'IN FİLMLERİ
1963
Kaderin Mahkumları
1964
Gurbet Kuşları
Aşk ve Kin
Gözleri Ömre Bedel
Hepimiz Kardeşiz
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
İstanbul Sokaklarında
Günah Kadınları
Sıkı Dur Geliyorum
Yalnız Değiliz
Çöpçatanlar Kampı
Cehennem Arkadaşları
Yankesici Kız
Şoför Nebahat ve Kızı
İstanbul'un Kızları
1965
Kırık Hayatlar
Sürtük
Dudaktan Kalbe
Serseri Aşık
Sevgim Ve Gururum
Haremde Dört Kadın
İnatçı Gelin
Ah Bu Dünya
Devlerin Kavgası
Horasan'dan Gelen Bahadır
Ölüme Kadar
Sevişmek Yasak
Silahların Sesi
Canım Sana Feda
Aşk ve İntikam
Horasan'ın Üç Atlısı
Fakir Gencin Romanı
Satılık Kalb
Prangalı Şehzade
1966
Fakir Bir Kız Sevdim
İntikam Uğruna
Kıskanç Kadın
Malkoçoğlu
Acı Tesadüf
Karanlıklar Meleği
Şafakta Üç Kurşun
Ayrılık Şarkısı
İki Yabancı
Kolsuz Kahraman
İntikam Ateşi
Yakut Gözlü Kedi
Damgalı Adam
Göklerdeki Sevgili
Cibali Karakolu
Affedilmeyen
Suçsuz Firari
Çıtkırıldım
1967
Yıkılan Yuva
Kırbaç Altında
Malkoçoğlu Krallara Karşı
Alpaslan'ın Fedaisi Alpago
Bir Şoförün Gizli Defteri
Cici Gelin
Ringo Kid
Seni Affedemem
Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam
Zengin Ve Serseri
Hacı Murat
Namus Borcu
İdam Günü
Zehirli Hayat
Pranga Mahkûmu
Silahlı Paşazade
1968
Artık Sevmeyeceğim
Şafak Sökmesin
Eşkiya Halil (Haydut)
Belalı Hayat
Malkoçoğlu Kara Korsan
Gök Bayrak
Kader
Köroğlu
İlk ve Son
Yüzbaşının Kızı
Beş Ateşli Kadın
Baharda Solan Çiçek
Hacı Murat Geliyor
Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)
1969
Sevgili Babam
Vatan Ve Namık Kemal
İnsanlar Yaşadıkça
Lekeli Melek
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
Osmanlı Kartalı
Ala Geyik
Melikşah
Büyük Yemin
Aşk Mabudesi
Hayat Kavgası
Malkoçoğlu Cem Sultan
1970
Arım, Balım, Peteğim
Selahattin Eyyubi
Ferhat ile Şirin
Yarım Kalan Saadet
Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf
Hayatım Sana Feda
Adsız Cengaver
Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1971
Vahşi Çiçek
Herşey Oğlum İçin
İki Esir
Battal Gazi Destanı
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
Fakir Aşıkların Romanı
Cehenneme Bir Yolcu
Severek Ayrılalım
Küçük Sevgilim
Satın Alınan Koca
Adını Anmayacağım
Oyun Bitti
Hak Yolu
1972
Mahkum
Murat İle Nazlı
Hayatımın En Güzel Yılları
Çöl Kartalı
Günahsızlar
Yaralı Kurt
Alın Yazısı
Zafar
Battal Gazi'nin İntikamı
Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
1973
Yumurcak Küçük Kovboy
Kuşçu
Çaresizler
Vurgun
Battal Gazi Geliyor
Gönülden Yaralılar
Yanaşma
Acı Hayat
Kara Murat Fatih'in Fermanı
1974
Oğul
Belalılar
Dayı
Kin
Bırakın Yaşayalım
Babalık
Kara Murat Ölüm Emri
Önce Vatan
Yalnız Adam
Battal Gazi'nin Oğlu
Ayrı Dünyalar
Karateciler İstanbul'da
1975
Polizia Brancola Nel Buio, La
İnsan Avcısı
Babanın Oğlu
Cemil
Deli Yusuf
Kılıç Aslan
Soysuzlar
Babacan
Babaların Babası
Şafakta Buluşalım
Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
Üç Kağıtçılar / Che Carambole Ragazzi
1976
Tek Başına
Tuzak
Yarınsız Adam
Darbe
Babanın Suçu
Deli Şahin
Hınç
Korkusuz Cengaver
Mağlup Edilemeyenler
Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
1977
Sevgili Oğlum
İstasyon
Akrep Yuvası
Hakanlar Çarpışıyor / Altay'dan Gelen Yiğit
Güneş Ne Zaman Doğacak
Baba Ocağı
Adalet
Satılmış Adam
Yıkılmayan Adam
Cemil Dönüyor
Kara Murat Denizler Hakimi
Baskın
1978
Gelincik
İnsanları Seveceksin
Maden
Baba Kartal
Kaplanlar Ağlamaz
Ölüm Görevi
Görünmeyen Düşman
Kara Murat Devler Savaşıyor
Vahşi Gelin
Kılıç Bey
1979
Küskün Çiçek
Vatandaş Rıza
İki Cambaz
Kanun Gücü
Üç Tatlı Bela
Üç Sevgilim
Canikom
Süpermenler
1980
Sarışın Tehlike
Destan
Kartal Murat
Rahmet Ve Gazap
Rüzgar
1981Takip
İntikam Yemini
Kader Arkadaşı
Öğretmen Kemal
Önce Hayaller Ölür
Acı Günler
Su
Unutulmayanlar
1982
Son Savaşçı
Dört Yanım Cehennem
Gırgır Ali
Ölümsüz
Kelepçe
Kanije Kalesi
Son Akın
Dünyayı Kurtaran Adam
1983
Erkekçe
İdamlık
Çöl
En Büyük Yumruk
İntikam Benim
Ölüme Son Adım
Vahşi Kan
1984Yaşadıkça
Ölüm Savaşçısı
Dev Kanı
Deli Fişek
Bırakın Yaşasınlar
Kanun Kanundur
Kartal Bey
Birkaç Güzel Gün İçin
Alev Alev
1985
Ateş Çemberi
Paramparça
Biz Bir Aileyiz
Paranın Esiri
Kanun Adamı
Kaplanlar
Bin Defa Ölürüm
Doruk
Kaçış
Kahreden Gençlik
Katiller de Ağlar
Mahkum
1986
Veda
Sert Adam
Tokatçılar
Gırgır Hafiye
Ölümsüz Aşk
Kavga
Babasının Oğlu
Yalnız Adam
Kanca
Ölüm Avcısı
Sokak Kavgacısı
Kral Affetmez
Sokakların Kanunu
Silah Arkadaşları
Vazife Uğruna
Yedi Bela
Melek Yüzlü Cani / Nefret
1987
Sen Ağlama
Sevdam Benim
Son Kahramanlar
Asılacak Adam
İnsan Avcıları
Cehennem Ateşi
Dört Hergele
Küçük Dostum
Şeytanın Oğulları
Damga
Sürgündeki Adam
Bitmeyen Adam
Dökülen Yapraklar
1988
Yasak İlişki
Yaşamak
Bombacı
Şafak Sökerken
Babam Ve Ben
Muhteşem Serseri
Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
Emanet
1989
Eski Silah
Av
Polis Dosyası
1990
İki Başlı Dev
1992
Tanık
1995
Korkunun Bedeli
1998
Gülün Bittiği Yer
2001
Bıçak Sırtı
Gölge Ekibi
2006
Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
Dünyayı Kurtaran Adam (Murat)
2007
Çılgın Dersane
Dershane Sahibi Hadi
2008
Çılgın Dersane Kampta
Hadi
Afacanlar Sınıfı
Fahri Hoca
2014
Gulyabani
Şahin Bey
Panzehir
Mafya Lideri Cemal
2016
Kafes 2
CÜNEYT ARKIN'IN OYNADIĞI DİZİLER
1986Olacak O Kadar
1989Doktorlar
1992Polis
1993Merhamet
1994Uyuşturucu
1995Zirvedekiler
1995-1998Bizim Ev
2000Karate Can
2003Serseri
2005Ölümüne Sevdalar
2005Cennet Mahallesi
2008Kırmızı Işık
2011Arka Sokaklar
2013Harem
2020-2021 Kuruluş Osman
CÜNEYT ARKIN'IN KAZANDIĞI ÖDÜLLER
1963"1.'lik Ödülü"1963 Artist Mecmuası, Artist Yarışması
1969"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (İnsanlar Yaşadıkça) ile1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali
1972"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Yaralı Kurt) ile1972 Adana Altın Koza Film Festivali
1976 "En iyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Mağlup Edilemeyenler) ile 1976 Antalya Altın Portakal Film Festivali
1999"Yaşam Boyu Onur Ödülü"1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali
2013"Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"Engelsiz Yaşam Vakfı
2013"Yaşam Boyu Onur Ödülü"18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri
2013 "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
2021"Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
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