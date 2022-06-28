Cüneyt Arkın'ın 59 yıllık sanat hayatı: Cüneyt Arkın hangi film ve dizilerde oynadı? Cüneyt Arkın hangi ödülleri kazandı?

28 Haziran 2022 Salı, 10:11

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

CÜNEYT ARKIN'IN FİLMLERİ

1963

Kaderin Mahkumları

1964

Gurbet Kuşları

Aşk ve Kin

Gözleri Ömre Bedel

Hepimiz Kardeşiz

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

İstanbul Sokaklarında

Günah Kadınları

Sıkı Dur Geliyorum

Yalnız Değiliz

Çöpçatanlar Kampı

Cehennem Arkadaşları

Yankesici Kız

Şoför Nebahat ve Kızı

İstanbul'un Kızları

1965

Kırık Hayatlar

Sürtük

Dudaktan Kalbe

Serseri Aşık

Sevgim Ve Gururum

Haremde Dört Kadın

İnatçı Gelin

Ah Bu Dünya

Devlerin Kavgası

Horasan'dan Gelen Bahadır

Ölüme Kadar

Sevişmek Yasak

Silahların Sesi

Canım Sana Feda

Aşk ve İntikam

Horasan'ın Üç Atlısı

Fakir Gencin Romanı

Satılık Kalb

Prangalı Şehzade

1966

Fakir Bir Kız Sevdim

İntikam Uğruna

Kıskanç Kadın

Malkoçoğlu

Acı Tesadüf

Karanlıklar Meleği

Şafakta Üç Kurşun

Ayrılık Şarkısı

İki Yabancı

Kolsuz Kahraman

İntikam Ateşi

Yakut Gözlü Kedi

Damgalı Adam

Göklerdeki Sevgili

Cibali Karakolu

Affedilmeyen

Suçsuz Firari

Çıtkırıldım

1967

Yıkılan Yuva

Kırbaç Altında

Malkoçoğlu Krallara Karşı

Alpaslan'ın Fedaisi Alpago

Bir Şoförün Gizli Defteri

Cici Gelin

Ringo Kid

Seni Affedemem

Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam

Zengin Ve Serseri

Hacı Murat

Namus Borcu

İdam Günü

Zehirli Hayat

Pranga Mahkûmu

Silahlı Paşazade

1968

Artık Sevmeyeceğim

Şafak Sökmesin

Eşkiya Halil (Haydut)

Belalı Hayat

Malkoçoğlu Kara Korsan

Gök Bayrak

Kader

Köroğlu

İlk ve Son

Yüzbaşının Kızı

Beş Ateşli Kadın

Baharda Solan Çiçek

Hacı Murat Geliyor

Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)

1969

Sevgili Babam

Vatan Ve Namık Kemal

İnsanlar Yaşadıkça

Lekeli Melek

Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

Osmanlı Kartalı

Ala Geyik

Melikşah

Büyük Yemin

Aşk Mabudesi

Hayat Kavgası

Malkoçoğlu Cem Sultan

1970

Arım, Balım, Peteğim

Selahattin Eyyubi

Ferhat ile Şirin

Yarım Kalan Saadet

Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf

Hayatım Sana Feda

Adsız Cengaver

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

1971

Vahşi Çiçek

Herşey Oğlum İçin

İki Esir

Battal Gazi Destanı

Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri

Fakir Aşıkların Romanı

Cehenneme Bir Yolcu

Severek Ayrılalım

Küçük Sevgilim

Satın Alınan Koca

Adını Anmayacağım

Oyun Bitti

Hak Yolu

1972

Mahkum

Murat İle Nazlı

Hayatımın En Güzel Yılları

Çöl Kartalı

Günahsızlar

Yaralı Kurt

Alın Yazısı

Zafar

Battal Gazi'nin İntikamı

Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

1973

Yumurcak Küçük Kovboy

Kuşçu

Çaresizler

Vurgun

Battal Gazi Geliyor

Gönülden Yaralılar

Yanaşma

Acı Hayat

Kara Murat Fatih'in Fermanı

1974

Oğul

Belalılar

Dayı

Kin

Bırakın Yaşayalım

Babalık

Kara Murat Ölüm Emri

Önce Vatan

Yalnız Adam

Battal Gazi'nin Oğlu

Ayrı Dünyalar

Karateciler İstanbul'da

1975

Polizia Brancola Nel Buio, La

İnsan Avcısı

Babanın Oğlu

Cemil

Deli Yusuf

Kılıç Aslan

Soysuzlar

Babacan

Babaların Babası

Şafakta Buluşalım

Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

Üç Kağıtçılar / Che Carambole Ragazzi

1976

Tek Başına

Tuzak

Yarınsız Adam

Darbe

Babanın Suçu

Deli Şahin

Hınç

Korkusuz Cengaver

Mağlup Edilemeyenler

Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı

1977

Sevgili Oğlum

İstasyon

Akrep Yuvası

Hakanlar Çarpışıyor / Altay'dan Gelen Yiğit

Güneş Ne Zaman Doğacak

Baba Ocağı

Adalet

Satılmış Adam

Yıkılmayan Adam

Cemil Dönüyor

Kara Murat Denizler Hakimi

Baskın

1978

Gelincik

İnsanları Seveceksin

Maden

Baba Kartal

Kaplanlar Ağlamaz

Ölüm Görevi

Görünmeyen Düşman

Kara Murat Devler Savaşıyor

Vahşi Gelin

Kılıç Bey

1979

Küskün Çiçek

Vatandaş Rıza

İki Cambaz

Kanun Gücü

Üç Tatlı Bela

Üç Sevgilim

Canikom

Süpermenler

1980

Sarışın Tehlike

Destan

Kartal Murat

Rahmet Ve Gazap

Rüzgar

1981Takip

İntikam Yemini

Kader Arkadaşı

Öğretmen Kemal

Önce Hayaller Ölür

Acı Günler

Su

Unutulmayanlar

1982

Son Savaşçı

Dört Yanım Cehennem

Gırgır Ali

Ölümsüz

Kelepçe

Kanije Kalesi

Son Akın

Dünyayı Kurtaran Adam

1983

Erkekçe

İdamlık

Çöl

En Büyük Yumruk

İntikam Benim

Ölüme Son Adım

Vahşi Kan

1984Yaşadıkça

Ölüm Savaşçısı

Dev Kanı

Deli Fişek

Bırakın Yaşasınlar

Kanun Kanundur

Kartal Bey

Birkaç Güzel Gün İçin

Alev Alev

1985

Ateş Çemberi

Paramparça

Biz Bir Aileyiz

Paranın Esiri

Kanun Adamı

Kaplanlar

Bin Defa Ölürüm

Doruk

Kaçış

Kahreden Gençlik

Katiller de Ağlar

Mahkum

1986

Veda

Sert Adam

Tokatçılar

Gırgır Hafiye

Ölümsüz Aşk

Kavga

Babasının Oğlu

Yalnız Adam

Kanca

Ölüm Avcısı

Sokak Kavgacısı

Kral Affetmez

Sokakların Kanunu

Silah Arkadaşları

Vazife Uğruna

Yedi Bela

Melek Yüzlü Cani / Nefret

1987

Sen Ağlama

Sevdam Benim

Son Kahramanlar

Asılacak Adam

İnsan Avcıları

Cehennem Ateşi

Dört Hergele

Küçük Dostum

Şeytanın Oğulları

Damga

Sürgündeki Adam

Bitmeyen Adam

Dökülen Yapraklar

1988

Yasak İlişki

Yaşamak

Bombacı

Şafak Sökerken

Babam Ve Ben

Muhteşem Serseri

Kızım ve Ben / Gurbet Kadını

Emanet

1989

Eski Silah

Av

Polis Dosyası

1990

İki Başlı Dev

1992

Tanık

1995

Korkunun Bedeli

1998

Gülün Bittiği Yer

2001

Bıçak Sırtı

Gölge Ekibi

2006

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

Dünyayı Kurtaran Adam (Murat)

2007

Çılgın Dersane

Dershane Sahibi Hadi

2008

Çılgın Dersane Kampta

Hadi

Afacanlar Sınıfı

Fahri Hoca

2014

Gulyabani

Şahin Bey

Panzehir

Mafya Lideri Cemal

2016

Kafes 2

CÜNEYT ARKIN'IN OYNADIĞI DİZİLER

1986Olacak O Kadar

1989Doktorlar

1992Polis

1993Merhamet

1994Uyuşturucu

1995Zirvedekiler

1995-1998Bizim Ev

2000Karate Can

2003Serseri

2005Ölümüne Sevdalar

2005Cennet Mahallesi

2008Kırmızı Işık

2011Arka Sokaklar

2013Harem

2020-2021 Kuruluş Osman

CÜNEYT ARKIN'IN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1963"1.'lik Ödülü"1963 Artist Mecmuası, Artist Yarışması

1969"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (İnsanlar Yaşadıkça) ile1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali

1972"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Yaralı Kurt) ile1972 Adana Altın Koza Film Festivali

1976 "En iyi Erkek Oyuncu Ödülü", (Mağlup Edilemeyenler) ile 1976 Antalya Altın Portakal Film Festivali

1999"Yaşam Boyu Onur Ödülü"1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali

2013"Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"Engelsiz Yaşam Vakfı

2013"Yaşam Boyu Onur Ödülü"18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

2013 "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

2021"Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü