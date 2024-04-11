Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'dan duygusal sözler

Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:04

Güncelleme: 11.04.2024 - 15:05

Yeşilçam’ın değerli aktörü Cüneyt Arkın’ı oğlu Murat Arkın yazdığı mektupla andı. Türk halkının en sevdiği oyuncuların başında gelen babasını mezarında ziyarete gidemediğini belirten Arkın kaleme aldığı şu duygusal satırlarla yürekler burktu:

"Dün babamı ziyarete gidemedim, ama o geldi. Tam karşımda oturuyordu. Üzerinde yine portakalı ikiye ayırıp kabuğuyla zevkle yediğini saklamayan, lekeli beyaz atleti, onun üzerinde bir türlü vaz geçemediği, şu an odamda asılı hâlâ baba kokan hırkası, bacakları yazın dahi olsa ü?üdüğü için her daim örttüğü pikesi, yüzünde dünyaları aydınlatan gülümsemesi vardı. Saçları en temiz beyaz, hafif yana taralı. Az önce yine matematik soruları çözmüş, belli. Belki yine bir soruda takıldı. 'Murat şuna bir bak ya' demek için geldi belki. Kurşun kalemi elinde. Masada kağıt yok. Gene masaya yazmış. Annemin 'Fahrettin, orada kağıtlar var' dediğini duyuyorum. Babam bana bakıyor. Konuşmuyor ama sesini duyuyorum.

'Murat sevdiğini belli etmez, söylemez o' diyor. Bir an duraksayıp 'bu kez değil' diyorum içimden. Sonra dünyaları sarsacak, tarifi imkansız bir iç titremesiyle, okşarcasına 'Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, değil mi?' deyiveriyorum. Bu fotoğraftaki günü hatırlattı bana. Yanıma gelip öpmemişti, koklamıştı adeta. 'Murat güzel bir film koy izleyelim yahu' demişti. Malkoçoğlu Ölüm Fedailerini izlemiştik. Hayatımsın babam. İyi bayramlar olsun."