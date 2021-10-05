Cüneyt Özdemir'den Netflix'te yayınlanan 'Edis' belgeseline tepki

05 Ekim 2021 Salı, 09:08

Dijital yayın platformu Netflix'te şarkıcı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starlight' belgeseli yayınlanmaya başladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, bu belgesele ilişkin "Tarkan sen neyi bekliyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından eleştirilerde bulunan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Netflix'te Edis (pr bombardımanı-tanıtım-pohpohlama) belgeselini seyrediyorum. Belki benim hatam ama ben Edis'in, Tarkan'ı bile ün olarak bin kat geçmiş olduğunu fark edememişim. Aklıma bir şey takıldı. Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?"

'BUNLARA ARTIK BELGESEL DEMEYELİM'

Özdemir eleştirisine "Eğer Edis kendini Türkiye'nin starı olarak tanıtan böyle bir belgesel yaptırıyorsa Sevgili Tarkan, neyi bekler onu bakın hiç anlamış değilim. Şimdi fark ediyorum ki Edis belgeselini 140Journos yapmış.

Hakkını verelim son zamanların Türkiye'deki en iyi ve başarılı tanıtım reklam ajansına dönüştüler. Haklarını verelim bu işi de çok iyi beceriyorlar. Ama izninizle bunlara da artık 'belgesel' demeyelim. Değil çünkü" diyerek devam etti.

Şimdi fark ediyorum ki Edis 'belgesel'ini 140Jurnos yapmış.

Hakkını verelim son zamanların Türkiye'deki en iyi ve başarılı tanıtım reklam ajansına dönüştüler! Haklarını verelim bu işi de çok iyi beceriyorlar..



Ama izninizle bunlara da artık "belgesel' demeyelim.



DEĞİL çünkü! — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) October 4, 2021







