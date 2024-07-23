CZN Burak'tan samimi ilişki itirafı: 'Keşke gitmeseydi'

Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:16

Güncelleme: 23.07.2024 - 13:16

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan CZN Burak da Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda geçtiğimiz aylarda boy göstermişti. “Bir kebapçının orada ne işi var” eleştirilerinin hedefi ola ve çok fazla olumsuz yorum alan CZN Burak bu yorumlara sessiz kalmamıştı.

CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir Cannes sonrası gelen yorumlara adeta isyan etmişti. Cannes'a davet üzerine gittiğini açıklayan fenomen ödül aldığını ifade etmişti.

"Beğenirsin, beğenmezsin! Türkiye’nin en yüksek takipçili hesabı benim" diye çıkışta bulunan fenomen "Kimseye bir yanlışım yok, terbiyesizlik de yapmadım. Çok kötü yorumlar yapılıyor. Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamadım" demişti.



Son olarak Cannes'e gitmesiyle gündem olan Burak Özdemir, Aramızda Kalmasın'a konuştu. Fenomen isim, iki yıllık ilişkisinde terk edildiğini itiraf etti.



'Hayatımda şu an biri yok, ama vardı. İki yıldır birlikteydik. Çok çalıştığım için benden ayrıldı. 7 yıldır tatil yapmıyorum. Bu tempom ona ağır geldi. Beni bırakıp gitti. Keşke gitmeseydi. Çünkü onu çok seviyordum.'