Dakota Johnson'dan The Office yorumu: 'Gerçekten hayatının en kötü zamanı'

Dakota Johnson, NBC'nin fenomen dizisi The Office'in final bölümündeki kısa süreli rolü sırasında yaşadıklarını anlattı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 07:00
Dakota Johnson'dan The Office yorumu: 'Gerçekten hayatının en kötü zamanı'
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The Office, 9. sezonunun sonunda yüksek bir notla kapanmasına rağmen, Steve Carell'ın ayrılışının ardından dizinin devam edeceği ipuçlarıyla doluydu. Dizi, zaman içinde kendine bağlı bir hayran kitlesi oluşturdu ve hala maraton yaparak veya klipleri izleyerek bu keyfi yaşayan bir topluluğa sahip.

The Office'in öne çıkan özelliklerinden biri de fark edilmeyen aktörlerin zamanla ünlü isimlere dönüşmesi. Dakota Johnson da bu kategoriye giriyor. Ancak oyuncu, dizinin final bölümündeki deneyimini Late Night with Seth Meyers'ın bir bölümünde paylaşarak, beklentilerinin altında bir tecrübe yaşadığını itiraf etti.

Johnson, Dunder Mifflin Scranton'ın 9. sezon, 25. bölümünde yeni bir karakter olarak seçildi, ki bu aynı zamanda dizinin finaliydi. Ancak, sahneleri dikkat çekici değildi ve karakteri genellikle arka planda kaldı. Johnson, sahne arkası deneyimini "gerçekten hayatının en kötü zamanı" olarak nitelendirerek, beklediğinden daha fazla sette bulunmak zorunda kaldığını belirtti.

"İki hafta boyunca oradaydım ve neredeyse hiç gözükmüyorum," diyen Johnson, dizinin kadro ve ekibinin duygusal bir süreçten geçtiğini ve kendisinin de şovun bir parçası olduğunda dışlanmış hissettiğini ekledi.


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