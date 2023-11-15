Sony'nin 'Madame Web' filmi, Marvel Evreninde yeni bir sayfa açıyor... İşte ilk fragman!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 22:56

Güncelleme: 15.11.2023 - 22:56

Sony'nin Madame Web adlı bağımsız Spider-Man yan filmi için yayımlanan ilk fragman, izleyicilere Örümcek Adam'ın olmadığı bir evrende geçen ilginç bir hikayeyi sunuyor. Fragman, yaşlı kahin kahraman Madame Web'in genç bir kadın olan sağlık görevlisi Cassandra Webb'in (Dakota Johnson) başlangıç hikayesini anlattığı bir dünyayı tanıtıyor.

Fragman, Cassandra'nın ölümle karşılaşırken geleceği tahmin etme yeteneğine sahip olduğunu ve ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalan birini kurtardığını gösteriyor. Cassandra, etrafındaki olayların nasıl gerçekleşebileceğini canlı bir şekilde hayal ettiğinde, bu yeteneğin ne anlama geldiğini anlamaya çalışırken izleyicilere gizemli bir atmosfer sunuyor.

Filmin odak noktasındaki Cassandra, fragman boyunca, geleceği hakkında gördüğü şeylerin henüz gerçekleşmediğini fark eder. Ancak, fragmanın ilerleyen bölümlerinde, kötü niyetli bir karakter olan Ezekiel Sims'in (Tahar Rahim) ortaya çıkmasıyla, hikayenin gizemli bir ton kazandığı görülüyor. Sims'in, Cassandra'nın gördüğü olayları gerçekleştirmeye çalıştığına dair ipuçları, filmi izleyicileri merak içinde bırakan unsurlardan biri haline getiriyor.

Fragman aynı zamanda, Cassandra'nın etrafındaki Marvel evreninden çeşitli genç kadın süper kahramanları tanıtıyor. Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Mattie Franklin (Celeste O'Connor) ve Anya Corazon (Isabela Merced) gibi karakterler, fragmanda kendi örümcek temalı kahramanlıklarına doğru ilerleyen genç kadınlar olarak karşımıza çıkıyor.

Madame Web'in fragmanı, Sony'nin Örümcek Adam evrenini genişletme ve farklı bir hikaye anlatma çabasının bir yansıması gibi görünüyor. Örümcek Adam'ın bu hikayede doğrudan yer almaması, Sony'nin çeşitli karakterleri ve hikayeleri keşfetme yolundaki kararlılığını vurguluyor.

Madame Web, 14 Şubat 2024'te sinemalarda gösterime girecek ve bu tarihe kadar daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.