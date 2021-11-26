Damon Albarn, Gorillaz filminin yapım aşamasında olduğunu duyurdu

26 Kasım 2021 Cuma, 00:00

Müzik videolarında animasyon karakterlerden oluşan bir müzik grubunun hikayelerini anlatan Gorillaz grubu, Netflix'te animasyon bir film yayınlanmaya hazırlanıyor.

Grubun solisti Damon Albarn kısa süre önce Radio.com ile yaptığı sohbette, Netflix ile uzun metrajlı bir Gorillaz filmi yaptığını duyurdu.

Müzisyen Damon Albarn ve çizer Jamie Hewlett tarafından 1998 yılında yaratılmış olan İngiliz sanal grubu Gorillaz'ın üyeleri, 2-D (vokal, klavye), Murdoc Niccals (basgitar), Noodle (gitar, klavye, vokal) ve Russel Hobbs (bateri) animasyon karakterleriyle temsil ediliyor. En son albümleri “Song Machine: Season One”ı geçen yılın Ekim ayında yayınlayan Gorillaz, yıllar boyunca müzik videolarında, röportajlarda ve kısa filmlerde çizgi karakter olarak yer aldı. Grup canlı bir kalabalığın önünde performans sergilediğinde bile, bunu animasyon karakterlerinin 3 boyutlu görüntüleriyle yapıyor.

Albarn kısa süre önce Radio.com ile yaptığı sohbette yapılacak film için "Bu öğleden sonra Malibu'da bir senaryo toplantımız var. Bunu yapmak gerçekten heyecan verici. Çok uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi. Bu fikir birçok farklı şekilde vücut buluyordu, sonunda da bu film ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'BİZ DAHA ÇOK STUDIO GHIBLI DÜNYASINDAYIZ'

Grubun 2020'de Netflix ile "sözleşme imzaladığını" ve projenin şu anda senaryo aşamasında olduğunu söyleyen Albarn, "Soyut bir animasyon filmi yapmak, bir film stüdyosu için oldukça büyük bir risk çünkü çok pahalılar," diye ekledi. Albarn, "Bugünlerde çok sayıda insanın animasyon videoları çektiğini görüyorum ama onların gerçekten bizim kalitemize dokunduğunu düşünmüyorum. Biz daha çok Studio Ghibli dünyasındayız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Henüz gelişiminin ilk aşamalarında olan Gorillaz filminin konusunun ne olacağı hakkında herkes tahminlerde bulunuyor. Bununla birlikte, filmin hayranların tekrar tekrar dinlemede sorun yaşamayacakları, harika bir müziğe sahip olacağı düşünülüyor.