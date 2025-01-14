Danla Biliç'ten estetik itirafı: 'Dolgu kaburgama çıktı!'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:21

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:21

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında geçirdiği estetik operasyonlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kalçasına yaptırdığı “Aquafilling” adlı dolgu uygulamasından dolayı pişmanlık duyduğunu belirten Biliç, bu süreçte yaşadığı sağlık problemlerini ve pişmanlıklarını samimiyetle paylaştı.

"ÇOK YASAKLI BİR MADDEYMİŞ"

Biliç, kalçasına yaptırdığı dolgu uygulamasının büyük sorunlara yol açtığını ifade ederek, “Aquafilling, vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara ve bu uygulamayı denedim. Ancak daha sonra bunun vücuda asla enjekte edilmemesi gereken, sürekli farklı isimlerle ülkeye sokulan yasaklı bir madde olduğunu öğrendim” dedi.

Ameliyat sürecinden bahseden fenomen, iki operasyon geçirdiğini ve durumunun hala tam olarak düzelmediğini belirtti. “Bir kez daha muhtemelen ameliyat olacağım. Bu süreç bitmiş değil" ifadelerini kullandı.

"DOLGU VÜCUDUMDA DOLAŞIYOR"

Estetik operasyonun ardından yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Danla Biliç, “Dolgu kaburgama kadar çıktı. Vücutta akıp kayan bir madde. MR çekilip, vücudun hangi bölgelerine kaydığına bakılıyor. Ameliyatla çıkarılıyor ama kas altına saklanan dolgu başka bir yerden çıkabiliyor” dedi.

Uygulamanın risklerine dikkat çeken Biliç, insanların diz kapaklarından bile bu dolgunun temizlendiğini belirtti ve ekledi:

“Yalvarıyorum, kimse vücuduna böyle bir şey yaptırmasın.”

Hastaneye yatırılan ve zorlu bir süreçten geçen ünlü sosyal medya fenomeni, yaşadığı deneyimi paylaşarak takipçilerini uyardı.