Trafik kazası geçirdiği iddia edilmişti... Danla Biliç'ten ilk açıklama geldi
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in trafik kazası geçirdiği ve aracının hasar aldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Biliç, kaza iddialarını yalanladı.
Fenomen isim Danla Bilic'in geçtiğimiz günlerde lüks cipiyle trafik kazası geçirdiği iddiaları gündeme gelmişti. İstinye'de gerçekleştİği öne sürülen kazada Biliç'in yaralanmadığı, aracın hasar aldığı belirtildi.
Sosyal medya fenomeni, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda trafik kazası geçirdiği iddialarını yalanladı.
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