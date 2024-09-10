‘Darth Vader’ın sesi James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti
Darth Vader'ı seslendiren dünyaca ünlü aktör James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti.
‘Star Wars’ film serisinin ‘kötü adamı’ Darth Vader'ı seslendiren, Field of Dreams ve birçok filmde rol alan dünyaca ünlü aktör James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti.
New York’taki evinde yaşamını yitiren James Earl Jones, en çok George Lucas'ın orijinal Star Wars üçlemesindeki ‘Darth Vader'ı seslendirmesiyle tanınıyor.
Aynı zamanda dünyanın en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Jones, EGOT'u (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) kazanan birkaç sanatçıdan biri.
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