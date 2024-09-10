‘Darth Vader’ın sesi James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti

Darth Vader'ı seslendiren dünyaca ünlü aktör James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti.

‘Darth Vader’ın sesi James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 00:49

‘Star Wars’ film serisinin ‘kötü adamı’ Darth Vader'ı seslendiren, Field of Dreams ve birçok filmde rol alan dünyaca ünlü aktör James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti.

New York’taki evinde yaşamını yitiren James Earl Jones, en çok George Lucas'ın orijinal Star Wars üçlemesindeki ‘Darth Vader'ı seslendirmesiyle tanınıyor.

Aynı zamanda dünyanın en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Jones, EGOT'u (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) kazanan birkaç sanatçıdan biri. 



Etiketler: #darth vader #James Earl Jones #hayatını kaybetti

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda otel odasında kadın cinayeti! Darbedilen kadın hastanede hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda otel odasında kadın cinayeti! Darbedilen kadın hastanede hayatını kaybetti
Rusya'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti!

Rusya'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti!
Babaannesinin yanına giden Ahmet, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti: Öldürülen torununun katillerinin yakalanmasını istiyor

Babaannesinin yanına giden Ahmet, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti: Öldürülen torununun katillerinin yakalanmasını istiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler