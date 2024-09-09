Rusya'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti!

Rusya'nın Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 15:51

Rus haber ajansı Tass'a göre, çift motorlu "Aleks-251" tipi amfibiyen uçak, eğitim uçuşu sırasında Moskova bölgesindeki Vatulino Havaalanı yakınlarında düştü.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, ilk belirlemelere göre 2 pilot yaşamını yitirirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Rusya #uçak kazası #Pilot

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