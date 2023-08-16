Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:50

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:50

Darren Kent'in kim olduğu internette araştırılıyor. Ünlü oyuncu hakkında çıkan haberler Darren Kent'in hayatını merak ettirdi. Peki, Darren Kent kimdir, kaç yaşında, nereli? Darren Kent öldü mü? Darren Kent neden öldü? İşte Darren Kent'in hayatı ve kariyeri...

DARREN KENT KİMDİR?

Darren Kent, 1987 yılında Essex'te doğdu. 2007 yılında Italia Conti'den mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Pontins Bluecoat olarak görev yaptı. İlk oyunculuk deneyimini 20th-Century-Fox yapımı 'Mirrors' filminde başrol olarak oynayarak yaşadı. Kendisi yazarlık, yönetmenlik ve yapımcılığa ilgi gösteren bir isim olmasına rağmen, genellikle oyunculuk çalışmalarıyla tanınıyor. Darren, 2012 yılındaki Van D'or Ödül Töreni'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü Sunnyboy filmi karakteri Danny rolüyle kazandı.

DARREN KENT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Love Without Walls (2023)

Kabus Gecesi: Diriliş (2022)

Blood Drive (2017)

Asylum Blackout (2017)

Welcome To Essex (2018)

Küçük Yabancı (2018)

My Feral Heart (2016)

Topluluk (2012)

Cinnet Gecesi (2011)

Aynalar (2008)

DARREN KENT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Darren Kent, uzun zamandır sürdürdüğü hastalıkla mücadelede yenildi. İngiliz oyuncu Kent, 36 yaşında hayatını kaybetti. Kent, kariyerinin başından bu yana kemik erimesi, eklem iltihabı ve nadir görülen bir cilt hastalığıyla mücadele ediyordu.