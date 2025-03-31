DBL Entertainment sahibi Abdülkadir Özkan kimdir?

Yayınlanma: 31.03.2025 - 20:15

Güncelleme: 31.03.2025 - 20:15

Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'yı bu yaz İstanbul'a getirecek olan DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, Espressolab'ı boykot eden yurttaş için "vatan haini" ifadesini kullanmış.

ABDÜLKADİR ÖZKAN KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe Yörünge dergisinde başladı. İhlâs Haber Ajansı’nda Dış Haberler editörü olarak görev yaptı. İki yıl Avustralya’nın Sidney kentinde Turkish News Weekly gazetesinin haber koordinatörlüğü, ardından Tayland, Hong Kong, Çin ve Endonezya’da Uzakdoğu haber müdürlüğü görevlerini yürüttü. Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin ölümüne sebep olan saldırı sonrası Lübnan, Ürdün ve Dubai’de kaldı. TNW’da haftalık köşe yazılarına devam etti. Strateji ve düşünce dergisi Global Research’ün Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Medya ve kültürlerarası ilişkilerle Marshall McLuhan’ın medya kuramları üzerine çalışmalar yaptı.

2010 yılında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in, 2014 yılında ise Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın basın müşaviri olarak görev aldı. 2015 yılında ise başbakan başdanışmanı olarak atandı. Aynı yıl UNESCO Türkiye Millî Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Kaleme aldığı eserler başta Princeton Üniversitesi olmak üzere dünyanın önde gelen üniversite kütüphanelerinde yer aldı. 2018 yılında M5 Savunma Strateji ve Ulusal Güvenlik Dergisi’nin yeniden yayınlanmasını sağladı. Halen ABD’nin Maryland eyaletinde devam eden uluslararası bir yayınevinin yayın yönetmenliği ve Kopernik Kitap Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.