Organizatörün paylaşımları ortaya çıkmıştı: Kalben'den Muse'a 'boykot' çağrısı!

DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıktı. Söz konusu şirketin İstanbul’da Muse konseri organize etmesi üzerine, ünlü şarkıcı Kalben gruba ‘boykot’ çağrısında bulundu.

Organizatörün paylaşımları ortaya çıkmıştı: Kalben'den Muse'a 'boykot' çağrısı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 18:45

Dünyaca ünlü müzisyenler Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıktı. 

Özkan, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı.

Ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medya üzerinden Muse’a seslendi. Çok sayıda kullanıcının paylaştığı gönderide şunlar yazıyor:

“Merhaba @Muse. 20 yıldan fazla bir süredir müziğinizi dinliyorum ve müziğime, hayatıma birçok yönden ilham verdiniz. Ben ve kariyerim boyunca birlikte çalıştığım tüm dostlarım, maalesef İstanbul'daki konserinize asla katılmayacağız. Çünkü organizatör demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer alıyor. Lütfen haberlere göz atın ve destek ve dayanışma yönünde bir adım atın.”


Etiketler: #kalben #Muse #BOYKOT

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