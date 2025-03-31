Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'boykot' çağrılarına destek! 'Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir'
Son dakika haberi... Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda 'boykot' çağrılarına destek verdi. İmamoğlu "Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar" ifadelerini kullandı.
Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu boykot çağrılarına ilişkin bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu şunları yazdı:
"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in “BOYKOT” çağrısını destekliyorum. Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum.
Bu BOYKOT, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür.
Uzun yıllardır, baskıcı ve antidemokratik iktidarın bir avuç ihtiras sahibine teslim oldular. Keyfi dayatmalara, topluma umutsuzluk ve korku salmaya teşne oldular. Kimileri isteyerek bunu yaptı, kimileri korkuyla. Artık zaman değişti. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz.
Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar.
Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bekliyor, milletimizin sağduyusu ve dirayetine güveniyorum."
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in “BOYKOT” çağrısını destekliyorum. Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2025
Bu BOYKOT, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından…
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, Saraçhane yaptığı konuşmalarda 'boykot' çağrısı yapmış ve söz konusu şirketleri açıklamıştı.
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