Deadpool ve Wolverine filminin yıldızlarından Madonna'ya ziyaret

Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:58

Güncelleme: 22.07.2024 - 16:58

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmi yakında izleyicilerle buluşacak. 26 Temmuz'da vizyona girecek olan bu filmde, ikilinin Madonna'dan izin alarak 'Like A Prayer' adlı şarkıyı kullanacakları ortaya çıktı.

"BİR KRALİYET ÜYESİYLE TANIŞMAK GİBİ"

Reynolds ve Jackman, şarkının filmde kullanılabilmesi için pop müziğin ikonik ismi Madonna'yı ziyaret ettiler.

Reynolds "Şarkıyı filmde kullanmak büyük bir olaydı. Madonna'yı ziyaret ettik ve onunla tanıştık. Şarkıyı nasıl, nerede ve neden kullanacağımızı ona açıkladık" dedi.

Yönetmen Shawn Levy, Madonna ile tanışmanın "Bir kraliyet üyesiyle tanışmak gibi" olduğunu belirtirken, Reynolds bu deneyimi "Hayatımın en heyecan verici anlarından biri" olarak nitelendirdi.

Madonna, şarkının kullanımı hakkında bazı tavsiyelerde de bulundu.