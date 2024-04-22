Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yan yana: Beklenen Deadpool & Wolverine fragmanı geldi!

Deadpool & Wolverine filminden beklenen fragman geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 22:27
Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yan yana: Beklenen Deadpool & Wolverine fragmanı geldi!
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Deadpool'u Marvel Sinematik Evreni'ne taşıyan Deadpool & Wolverine'den heyecan verici bir fragman yayımlandı. Hugh Jackman'ın bir kez daha Wolverine karakterine hayat verdiği film, 26 Temmuz 2024'te sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

Deadpool karakteri, Fox çatısı altında çekilen iki filmle büyük bir ticari başarı elde etmişti. Disney'in Fox'u satın alması sonrasında Deadpool'un Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl dahil olacağı merak konusu olmuştu. Deadpool & Wolverine filmi, bu geçişi sağlarken, çizgi romanlarda sıkça karşılaşan Deadpool ile Wolverine'i bir araya getiriyor.

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın yanı sıra filmde Emma Corrin, Morena Baccarin, Matthew Macfadyen, Jennifer Garner, Brianna Hildebrand ve ismi henüz açıklanmamış, muhtemelen MCU'da yer alan daha birçok isim bulunacak.


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