Hugh Jackman müjdeyi verdi: Deadpool 3 çekimleri yakında başlıyor

Yayınlanma: 25.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 00:00

Deadpool 3'ün çekimlerine yeniden başlama hazırlıkları sürerken, Hugh Jackman, Wolverine karakterinin ikonik sakalıyla çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaştı. Mayıs 2023'te başlamış olan Deadpool 3 ana çekimleri, Hollywood'da yaşanan senaristler ve aktörler birliği grevleri nedeniyle durmuştu. Bu grevlerin sona ermesiyle birlikte, Deadpool 3'ün vizyon tarihi 26 Temmuz 2024'e ertelendi ve çekimlerin kısa süre içinde yeniden başlaması bekleniyor.

Hugh Jackman'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsel, Deadpool 3 çekimlerine dair ipuçları içeriyor. Jackman, sakalları Wolverine'in karakteristik "koyun pirzolası" şeklinde düzenledi ve "Pirzola takmak sadece tek bir anlama gelebilir" başlığını ekleyerek çekimlerin yakında yeniden başlayacağını ima etti.

Deadpool 3, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 5. aşamasında yer alacak ve Ryan Reynolds'ın canlandırdığı Deadpool karakterini, Hugh Jackman'ın hayat verdiği X-Men üyesi Wolverine ile bir araya getirecek. Jackman, daha önce Wolverine rolünden emekli olmasına rağmen, Deadpool 3'te bu ikonik karakteri yeniden canlandıracak.

WGA ve SAG-AFTRA grevleri, 2023'te Hollywood'da birçok projeyi etkilediği gibi Deadpool 3'ü de duraklatmıştı. Ancak bu duraklamanın ardından, filmin vizyon tarihi 26 Temmuz 2024 olarak açıklandı ve çekimlere hızla başlanması bekleniyor.