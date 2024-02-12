Wolverine'li Deadpool 3'ten beklenen fragman geldi

Bu gece oynanan Super Bowl maçı sırasında, Deadpool 3'ten ilk fragman da yayınlandı. Heyecanla beklenen film, Ryan Reynolds'ın Deadpool'u ile Hugh Jackman'ın Wolverine'ini bir araya getiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:46
Wolverine'li Deadpool 3'ten beklenen fragman geldi
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Bu gece oynanan Super Bowl maçı sırasında, milyonlarca kişinin ekran başına kilitlendiği anlarda büyük bir sürpriz yaşandı. Deadpool 3'ün ilk fragmanı yayınlandı!

Uzun süredir beklenen film, Marvel evreninin sevilen karakteri Deadpool'u Ryan Reynolds'ın canlandırmasıyla geri dönüyor ve bu sefer yanında Wolverine olarak Hugh Jackman da yer alıyor.

Her yıl olduğu gibi, Super Bowl'un yayınında birçok heyecan verici fragmanın izleyiciyle buluştuğu biliniyor. Ancak bu yılın en büyük sürprizlerinden biri Deadpool 3 fragmanıydı. Marvel hayranlarını heyecanlandıran bu fragman, Deadpool'un maceralarını devam ettirirken aynı zamanda Wolverine'i de hikayeye dahil ediyor.

Deadpool 3'ün ilk fragmanıyla birlikte, film hakkında birçok detay da gün yüzüne çıktı. Hugh Jackman'ın bir kez daha Wolverine karakterini canlandıracağı haberleri, hayranları adeta çılgına çevirdi. Üstelik, filmde Deadpool'un Marvel Sinematik Evreni'nden bazı karakterlerle karşılaşabileceği söylentileri de heyecanı arttırdı.

Marvel evreninin farklı dönemlerinden ve evrenlerinden karakterlerin Deadpool 3'te yer alacağına dair kesinleşmiş bilgiler de fragmanın ardından paylaşıldı. Bu çoklu evrenlerarası macera, Marvel hayranlarını adeta büyüleyecek gibi görünüyor.

Deadpool 3'ün yönetmen koltuğunda Shawn Levy'nin oturduğu, oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimlerin eşlik ettiği biliniyor. Fragmanın sonunda da belirtildiği üzere, Deadpool & Wolverine adını taşıyacak olan film, 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek.



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