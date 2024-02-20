Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:57

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:57

Rock dünyasının önemli gruplarından biri olan Deep Purple İstanbul'da konser verecek. Deep Purple'ın İstanbul'da vereceği konserin ayrııntıları merak edildi. Peki, Deep Purple İstanbul konseri ne zaman? Rock grubu Deep Purple konser bileti ne kadar?

DEEP PURPLE İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Dünyaca ünlü Rock grubu Deep Purple İstanbul Küçükçiftlik Park'ta bu yaz konser verecek. Deep Purple biletleri 20 Şubat Salı Saat 14:00'da Passo üzerinden satışa sunulacak.

Londra'da 1967'de kurulan ve başta ünlü gitarist Ritchie Blackmore olmak üzere David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn Turner ve Joe Satriani gibi isimleri bünyesinde barındıran Deep Purple, 50 yılı aşkın geçmişine 22 stüdyo albümü sığdırdı.

Grup, Planet Rock Radyo İstasyonu'nun düzenlediği ankette "Dünyanın En Etkili Grupları" arasında 5'inci sırada yer aldı.

DEEP PURPLE KONSER BİLETİ NE KADAR?

VIP Balkon - ?14.000,00

Genel Giriş (TÜKENDİ) - ?1.400,00

Genel Giriş - ?1.900,00

Sahne Önü (TÜKENDİ) - ?2.750,00

Sahne Önü - ?3.750,00

VIP Balkon - ?7.500,00

VIP Balkon - ?8.500,00