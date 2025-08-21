Defne Samyeli'nin yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Güzide Defne Samyeli 1 Temmuz 1972 tarihinde doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu yaptı. Kanal D Ana Haber'de farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü. 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirip Türkiye'ye döndü.

2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2009 yılında Güneş gazetesiyle yollarını ayırdı. 2010 yılında atv'de yayımlanan Her Şey Bambaşka isimli programı sundu.

2013 yılında Milliyet gazetesinde yeniden köşe yazarlığı yapmaya başladı. 3 Ocak 2015 tarihinde Milliyet gazetesiyle yollarını ayırdı.