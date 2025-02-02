Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümü bugün mü?

Yayınlanma: 02.02.2025 - 20:19

Güncelleme: 02.02.2025 - 20:19

Deha dizisinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Deha’nin başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak paylaşıyor. Deha dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 18. bölümü 2 Şubat Pazar saat 20.00'de SHOW'da yayımlanacak.

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Devran, Kuduz’un onu bırakmasıyla ne yapacağını düşünürken İmre, Devran’ın ameliyat olmazsa öleceğini bildiğini yüzüne vuruyor. Devran, Kuduz’un İmre’ye karşı olan ilgisini fark ederken İmre "Bundan sonra sen nereye gidersen git, ne yaparsan yap ben yanında olacağım" der.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

esur, Kuduz’un önüne attığını düşündüğü Devran’ın kıvrak bir manevrayla kendini kurtardığını fark edince hamlelerini sertleştirmeye karar verir. Devran, Kuduz’a karşı kullandığı manevranın tehlikeli olduğunun farkındadır ama kendine de güvenmektedir. Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. Üstelik bu manevra başarısız olursa Kuduz ailesinin peşine düşecektir. Devran ve İskender ona karşı beraber hareket ederken tehlikeli bir oyuna girişirler. Yaman ve Ferman’ın desteğiyle son anda enselemekten kurtulurlar. Böylece Devran, Kuduz tehlikesini kendi menfaatine döndürmeyi başarır. Ama Cesur’un Kuduz’a verdiği gizli bilgi Devran’ı yeni bir sınavla karşı karşıya bırakır.

DEHA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alanında bir deha olan Devran'ın (Aras Bulut İynemli) yıllar sonra babasıyla (Uğur Polat) olan hesaplaşmasını konu almaktadır. Devran'ın hayatın kendisini sürüklediği olaylar nedeniyle zaman içinde yaşam tarzı değişecektir.

DEHA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli - Devran Karan

Uğur Polat - İskender Karan

Taner Ölmez - Cesur Karan

Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Melis Sezen - İmre Karan

Ahsen Eroğlu - Esme Ersöz