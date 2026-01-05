Demet Akalın, Faith Ürek'in son durumunu açıkladı!

Geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Ürek’i hastanede ziyaret eden Demet Akalın, sanatçının mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Rahatsızlanmadan kısa bir süre önce Fatih Ürek ile barıştıklarını belirten Akalın, sanatçıyı hastanede ziyaret ettiğini söyledi.

Demet Akalın, Müge Dağıstanlı’ya yaptığı açıklamada, Fatih Ürek’in sağlık durumunun şu an için stabil olduğunu ifade ederek, “İyi ki barışmışız. Yoksa üzerimde büyük bir üzüntü kalırdı” sözleriyle duygularını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki evinde 15 Ekim’de kalp krizi geçiren Fatih Ürek’in kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. O günden bu yana yoğun bakımda tedavisi süren Ürek’in hayati mücadelesi devam ediyor.