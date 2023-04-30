Demet Akalın: 'Tehdit ve şantaja uğradım'
Tehdit ve şantaja uğradığını söyleyen şarkıcı Demet Akalın'ın şikayeti üzerine 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.
Şarkıcı Demet Akalın, kişisel verilerini ifşa edildiği gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Akalın, "Telefonda tehdit ve şantaja uğradım" dedi.
Sabah'ın haberine göre, Demet Akalın, geçen ocak ayında bilmediği numaralardan ısrarlı telefonlar almaya başladığını belirtti. Akalın, bu kişilerin bilişim sistemlerini kullanarak kişisel verilerini ifşa ettiğini söyledi.
Savcılık, Akalın'ın şikayeti üzerine kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirip yaymak, kişilerin huzur ve sükununu bozmak, şantaj ve tehdit olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlattı.
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