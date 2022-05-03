Demet Akalın'dan sitem: Vay be ne günah işledik!
Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasına yönelik, bayram müjdesinde bulunmasını talep etti.
Koronavirüs yasaklarının neredeyse tamamen kaldırılmasına rağmen, müzik yasağının devam etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Duruma tepki gösteren isimlerden bir tanesi de şarkıcı Demet Akalın oldu.
Geçen günlerde Saray'da katıldığı iftarda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 00.00'dan sonra müzik yasağının kaldırılmasını talep eden Akalın, şimdi de Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Erdoğan'ı etiketleyerek, 'bayram müjdesi' isteyen Akalın, müzik yasağının kalkması için "Bir bayram müjdesi yakışırdı @RTErdogan müzik yasağına" diye yazdı.
Bir bayram müjdesi yakışırdı @RTErdogan müzik yasağına??— Demet Akalin (@DemetAkalin) May 1, 2022
Taleplerinden sonuç alamayan Akalın, sonrasında bir de sitemde bulundu: "Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Vay be, ne günah işledik."
Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Wayy be ne günah işledik— Demet Akalin (@DemetAkalin) May 2, 2022
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