Demet Evgar: 'Bunda hepimizin sorumluluğu var'

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından sanatçı Demet Evgar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Evgar şunları yazdı:

"Dilime, dimağıma bir dolu cümle geliyor; boğazım düğüm düğüm...

Bizler, Kurban Bayramı'nda kana bakamayan çocuklardık. Ne oldu bize?

Çocukların, gençlerin eli ne ara silah tutar oldu? Okullar ne zaman canların yitirildiği, güvensiz alanlara dönüştü?

Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi okulda güvende tutamıyoruz.

Çocuklarımıza şiddetsiz bir yaşamı öğretemiyoruz.

Şiddet katman katman her yanımızı sardı; evlatlarımızı da elimizden aldı.

Şiddeti dönüştürmek yerine, toplum olarak onunla yoğrulduk.

Bunda hepimizin sorumluluğu var.

Tüm ülke gibi derin bir üzüntü içindeyim...

Allah, hayatını kaybedenlere rahmet; ailelerine sabır, ülkemize de toparlanma gücü versin."