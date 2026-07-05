Demet Evgar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Komedyen Deniz Göktaş, dijital medyada büyük ilgi gören "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde yer alan bazı espriler gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Hakkında adli işlem başlatıldığını öğrenmesinin ardından yurt dışı tatilini yarıda keserek Türkiye'ye dönen Göktaş, havaalanına indiği sırada gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderilmişti.

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) uzun süredir gündemin ilk sıralarında yer alan tutuklama kararına, sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Demet Evgar, meslektaşının tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

"HUKUKUN ÖZGÜRLÜKTEN YANA İŞLEMESİNİ DİLİYORUM"

"Dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Deniz Göktaş’ın durumu hakkında duyduğu üzüntüyü dile getiren Demet Evgar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Deniz’in tutuklanmasına çok üzüldüm. Sanatın, mizahın ve sözün korkmadan var olabildiği günlere olan inancımı korumak istiyorum. Hukukun ölçülü, adil ve özgürlükten yana işlemesini diliyorum."