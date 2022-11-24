Demet Evgar ve Emre Karayel'in oynadığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisinin geri döneceği iddia edildi
Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolü paylaştığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisinin yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacağı iddia edildi.
Ünlü oyuncu Demet Evgar ve Emre Karayel'in oynadığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisinin ekranlara geri döneceği iddia edildi.
Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2008-2015 yılları arasında sırasıyla TürkMax, Star TV ve FOX'ta yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisinin ekranlara geri döneceğini ima eden bir paylaşımda bulundu.
Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Evgar, "Yakında" notunu düştü.
Yakında ?? pic.twitter.com/wrUxOen0oY— Demet Evgar (@dmtevgar) November 23, 2022
1 KADIN 1 ERKEK KONUSU NEDİR?
Zeynep ve Ozan 9 yıldır birlikte yaşamaktadır. Zeynep sürekli evlilik hayalleri kuran, romantizm düşkünü bir kadındır. Ozan ise sürekli cinselliği düşleyen ve romantizmden nefret eden bu yüzden de evlenmeyip birlikte yaşamayı sürdürmeyi düşünen bir erkektir. Bu iki kişinin başından geçen olaylar, yaşadıkları maceralar konu bütünlüğünün sağlandığı skeçler olarak aktarılmaktadır.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Sonra her şey değişti'
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- O hastanenin şüpheli sicili
- Kemal Okuyan: 'Mutlak karanlığa mahkûm değiliz'
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması