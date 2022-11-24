Demet Evgar ve Emre Karayel'in oynadığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisinin geri döneceği iddia edildi

24 Kasım 2022 Perşembe, 08:00

Ünlü oyuncu Demet Evgar ve Emre Karayel'in oynadığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisinin ekranlara geri döneceği iddia edildi.

Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2008-2015 yılları arasında sırasıyla TürkMax, Star TV ve FOX'ta yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisinin ekranlara geri döneceğini ima eden bir paylaşımda bulundu.

Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Evgar, "Yakında" notunu düştü.

1 KADIN 1 ERKEK KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Ozan 9 yıldır birlikte yaşamaktadır. Zeynep sürekli evlilik hayalleri kuran, romantizm düşkünü bir kadındır. Ozan ise sürekli cinselliği düşleyen ve romantizmden nefret eden bu yüzden de evlenmeyip birlikte yaşamayı sürdürmeyi düşünen bir erkektir. Bu iki kişinin başından geçen olaylar, yaşadıkları maceralar konu bütünlüğünün sağlandığı skeçler olarak aktarılmaktadır.