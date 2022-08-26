Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünü ertelendi

26 Ağustos 2022 Cuma, 08:26

Bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikahı ertelendi.

Posta'da yer alan habere göre, ünlü çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı aldıkları Sarıyer'deki bir otelde yarın saat 19.00'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Demet Özdemir kına gecesi, nişanlısı Oğuzhan Koç da bekarlığa veda partisi yapmıştı.

Ancak bu akşam beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün pazar gününe alındı.

600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla dün gece bekarlığa veda partisi yaptı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı.

Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.

3 GELİNLİK GİYECEK

Demet Özdemir düğünde Eda Güngör ve Nihan Peker imzalı iki özel tasarım ve bir de Alexander McQueen marka olmak üzere toplam değeri 200 bin TL olan 3 gelinlik giyecek.

Birini düğün sonrası 15 milyon takipçisi arasından düğünü en yakın olan gelin adayına hediye edecek.